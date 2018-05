FOTO: POTREBNÉ VÍŤAZSTVO: Slováci si na MS poradili s Francúzskom 3:1

Na snímke uprostred slovenský útočník Dávid Bondra oslavuje svoj gól so spoluhráčmi, vľavo Andrej Sekera a vpravo Michal Čajkovský v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Slovensko - Francúzsko 10. mája 2018 v Kodani v Dánsku. Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke uprostred slovenský útočník Dávid Bondra oslavuje svoj gól so spoluhráčmi, vľavo Andrej Sekera a vpravo Michal Čajkovský v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Slovensko - Francúzsko 10. mája 2018 v Kodani v Dánsku. Foto: TASR/Martin Baumann

4. zápas A-skupiny (Kodaň):



Slovensko - Francúzsko 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Góly: 6. Bondra (Buc, Svitana), 23. Buc (Svitana, Jaroš), 60. Čajkovský (Buc) - 34. Claireaux (Perret, Janil). Rozhodcovia: Gofman (Rus.), Jeřábek (ČR) - Jensen (Dán.), Kilian (Nór.), vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 5855 divákov.



Slovensko: Čiliak – Čajkovský, Sekera, Graňák, Ďaloga, Jaroš, Fehérváry, Grman, Jánošík – Jurčo, Krištof, Nagy – Haščák, Hovorka, Bakoš – Svitana, Buc, Bondra – Cingel, Marcinko, Kudrna

Francúzsko: Hardy - Auvitu, Manavian, Hecquefeuille, Chakiachvili, Janil, Raux, Thiry - Fleury, S. Da Costa, Rech - Guttig, T. Da Costa, Treille - Claireaux, Texier, Douay – Perret, Ritz, Leclerc - Lamperier

Tabuľka A-skupiny:



1. Švédsko 4 4 0 0 0 19:2 12

2. Rusko 3 3 0 0 0 20:0 9

3. Švajčiarsko 4 2 1 1 0 14:9 9

4. SLOVENSKO 4 2 0 1 1 9:8 7

5. Česko 3 0 2 0 1 10:9 4

6. Francúzsko 4 1 0 0 3 7:16 3

7. Rakúsko 4 0 0 1 3 4:21 1

8. Bielorusko 4 0 0 0 4 4:22 0

Kodaň 10. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti si vo svojom štvrtom zápase na MS v Kodani pripísali na konto druhé víťazstvo. Vo štvrtok popoludní si v Royal Arene poradili s Francúzskom 3:1 a v tabuľke A-skupiny majú na konte sedem bodov a priebežne im patrí štvrtá priečka.Slovákov poslala do dvojgólového vedenia tretia formácia, keď sa najprv v 6. minúte presadil Dávid Bondra a v 23. pridal druhý gól Dávid Buc. Za reprezentáciu "galského kohúta" korigoval v 34. minúte Valentin Claireaux. V závere strelil gól do prázdnej bránky obranca Michal Čajkovský.Slovákov čaká deň voľna a po ňom sa v sobotu o 12.15 h stretnú so Švédskom. Francúzsko si zahrá v piatok o 16.15 h proti Rakúsku.Zápas nemal v úvode príliš vysoké tempo, tímy sa skôr oťukávali a hralo sa v strednom pásme. Aktivita bola viac na strane Slovenska a s ňou prišli aj šance. Prvú vážnejšiu mal kapitán Sekera, ktorý si nakorčuľoval až pred bránku a skúsil prekvapiť Hardyho z uhla. V 4. minúte sa pridal Krištof a krátko po ňom mal dve možnosti aj Bakoš, ale ani jedna neprešla do siete. Na druhej strane pohrozil zblízka Treille, no Čiliakovi problémy nenarobil. V 6. minúte vyšiel brejk tretej formácii, Svitana poslal do prečíslenia dvoch na jedného Buca s Bondrom a druhý menovaný nezaváhal - 1:0. V 11. minúte hľadal Nagy pred bránkou Jurča, ale ten sa už k zakončeniu nedostal. V zostávajúcom priebehu prvej tretiny mali puk na hokejkách už len slovenskí hokejisti vďaka dvom presilovkám. Prvej dvoj a druhej štvorminútovej po faule na Jurča, ktorý sa prekľučkoval až pred Hardyho. Zahrali ich však veľmi pasívne a nevytvorili si žiadne poriadne šance. Pri prvej navyše takmer inkasovali.Vynahradili si to v úvode druhej tretiny, opäť sa presadila tretia formácia. Svitana vypálil prudkú strelu, Hardy ju len vyrazil pred seba a tam čakal pripravený Buc - 2:0. V 25. minúte išiel na trestnú Haščák za zbytočný faul, keď súperovi zahodil hokejku a Francúzi na dve minúty zavreli Slovákov v obrannom pásme. Vďaka obetavosti hráčov a dobrým zákrokom Čiliaka však z presilovky gól nevyťažili. Ďalšie minúty veľa vzruchu nepriniesli, aktívnejší boli stále slovenskí hráči, no chýbali im šance. V 33. minúte stratil puk Jánošík a Texier po dlhej dobe poriadne prevetral Čiliaka. Slovenský brankár si s jeho štipľavou strelou ešte poradil, no o minútu neskôr už musel ťahať puk zo svojej siete. Perret prihral medzi kruhy Claireauxovi a ten znížil na 1:2. Tento stav vydržal aj po ďalšej slovenskej presilovke v závere druhého dejstva.V 44. minúte bol dvakrát blízko ku gólu Nagy, najprv tečoval tesne pred Hardym nahodený puk, vzápätí obkorčuľoval bránku a takmer francúzskeho brankára prekvapil pri druhej žŕdke. Ten sa však stihol presunúť. Francúzi postupne stupňovali tlak a v záverečnej desaťminútovke boli niekoľkokrát blízko gólu. V 52. sa po chybe slovenskej obrany ocitol s pukom pred bránkou Douay, ale Čiliak výborne zasiahol. Vzápätí zachránil spoluhráčov aj pri šanci Recha. V 59. minúte predviedol krásne sólo Ladislav Nagy a dostal puk do siete. Francúzi však reklamovali ofsajd a videorozhodca im dal za pravdu. V závere strelil gól do prázdnej bránky Čajkovský a slovenskí hokejisti si do tabuľky A-skupiny pripísali ďalšie tri dôležité body."Bol to ťažký zápas. Hrali sme veľmi dobre, až pokým sme Francúzom nenechali jednu šancu po buly a hneď dali z toho kontaktný gól. Bol to náročný zápas pre brankára, nešlo na neho veľa striel, čo je pre brankára vždy ťažké. Celkovo sme odohrali veľmi kvalitný duel.""Tridsaťpäť minút sme hrali slušný hokej, viedli sme 2:0. Inkasovaný gól nás pribrzdil a najmä v tretej tretine sme sa už sústredili viac na bránenie, prakticky až do poslednej minúty. Na takomto turnaji už nie je slabý súper, ale dnes nám to vyšlo a toto víťazstvo je vzpruhou do ďalších zápasov.""Je to ťažšie, keď ide na mňa menej striel. Nemám to rád, ale snažil som sa sústrediť. Viróza už prešla, trošku mi vyskočila teplota, ale už sa cítim dobre. Sme radi, že sme zdolali Francúzsko aj Rakúsko, pretože to nám dáva nádej postúpiť. Pri záverečnej power play súpera sme vedeli ako máme hrať. Nebláznili sme a nakoniec sme to zvládli.""Záver bol ťažký, ale nakoniec nám to vyšlo. Pri mojom góle mi Dávid Buc krásne prihral a ja som trafil prázdnu bránku. Víťazstvá nás určite povzbudia a pred zápasom so silnými súpermi budeme pokojnejší. Švédi sú veľmi technickí a výborní korčuliari, ale nesmieme sa ich báť a musíme hrať zodpovedne.""Mohli sme vyhrať aj vyšším rozdielom. V prvej tretine sme mali veľa šancí, no nejako nám to tam nepadá. Určite sme mohli rozhodnúť aj skôr. Musíme sa tlačiť viac do bránky, potom budeme dávať viac gólov. Päťdesiat minút sme hrali dobrý hokej, posledných desať nás zatlačili a trochu sme si to skomplikovali. Presilovky musíme viac trénovať, je to v nich veľmi zlé, katastrofa. Musíme to v nich zjednodušiť a presnejšie si prihrávať."