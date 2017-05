FOTO: Predstavujeme Veľké Zálužie, obec vstala z popola štyrikrát

Na snímke základná škola v obci Veľké Zálužie, ktorá leží približne 11 kilometrov od Nitry. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Na snímke kostol v obci Veľké Zálužie, ktorá leží približne 11 kilometrov od Nitry.

Na snímke futbalové ihrisko v obci Veľké Zálužie, ktorá leží približne 11 kilometrov od Nitry.

Na snímke workoutové ihrisko v obci Veľké Zálužie, ktorá leží približne 11 kilometrov od Nitry.

Na snímke psychiatrická liečebňa v obci Veľké Zálužie, ktorá leží približne 11 kilometrov od Nitry.



Veľké Zálužie 6. mája (TASR) – Pod názvami Wylak, Wylok i Ujlak bola v prvých písomných záznamoch spomínaná dnešná obec Veľké Zálužie, ležiaca približne 11 kilometrov od Nitry. Územie dnešného Veľkého Zálužia bolo podľa archeológov osídlené už v mladšej dobe kamennej a pokračovalo počas celého praveku i stredoveku. Po prvý raz sa obec spomína v roku 1261. Krátko po veľkom plienení Tatárov, ktorí takmer úplne zničili bezmennú osadu, ktorá ležala v chotári dnešného Veľkého Zálužia a bola zrejme predchodkyňou súčasnej obce.Po krvavých tatárskych vpádoch bolo nutné niekdajšiu osadu založiť prakticky odznova. Dedina dostala maďarský názov Ujlak, čiže nové bydlisko, respektíve nová osada. Obec v stredoveku patrila viacerým zemepánom. Medzi prvými sa spomína veľmožský rod Abovcov, neskôr to boli hlohovskí Ujlakyovci a v roku 1571 už dedina patrila Thurzovcom. Neskôr bola majetkom Forgáčovcov, Užovičovcov, Grassalkovičovcov a v 19. storočí Jessenákovcov a Esterházyovcov. Dnešný názov Veľké Zálužie vznikol v roku 1948 ako novotvar, ktorý nemá historický základ a podľa historika a autora monografie o obci Petra Keresteša sa medzi obyvateľmi nikdy nepoužíval.K pomerne veľkému rozmachu obce dochádza počas stredoveku, kedy sa Ujlak postupne rozrastal a stal sa mýtnym a trhovým mestečkom. "uvádza vo svojej monografii Keresteš. Veľmi sľubný vývoj Ujlaku prerušili turecké výboje.Počas svojich výpadov Turci niekoľkokrát plienili aj v okolí Nitry. Ich nájazdy boli mimoriadne kruté, takže v mnohých osadách spustošeného nitrianskeho slúžnovského okresu zostalo žiť iba necelých 20 percent pôvodného obyvateľstva. Turci vypálili a takmer celkom zničili Ujlak najmenej štyrikrát. Po prvý raz to bolo v roku 1530 a neskôr v roku 1570. Obyvatelia sa z ničivých vpádov postupne spamätali a v roku 1598 už bolo v mestečku evidovaných 117 domov. O rok neskôr však v okolí Nitry plienili turecké vojská opäť a neobišli ani Ujlak. Po ich vpáde tu z viac ako sto domov zostalo 40.Po vytlačení Turkov z Uhorska sa mestečko začalo opäť vzmáhať. V roku 1735 mu bolo obnovené trhové a jarmočné právo. V priebehu 18. storočia tu už fungoval panský liehovar, mlyny, chov oviec a bielych kráv a rozvíjalo sa tu vinohradníctvo.informuje Keresteš.V druhej polovici 19. storočia získal ujlacké panstvo rod Esterházyovcov, ktorých osudy boli s mestečkom spojení až do roku 1945. Dnes je Veľké Zálužie so 4300 obyvateľmi najväčšou dedinou v Nitrianskom okrese. Ako pripomenul jej starosta Milan Bíro, tak ako v minulosti, aj dnes sa v nej darí priemyslu, poľnohospodárstvu a podnikaniu.povedal Bíro.Jeden z najjužnejšie položených a zároveň najkratších umelo zasnežovaných svahov na Slovensku sa nachádza vo Veľkom Záluží. Starosta obce Milan Bíro sa pred niekoľkými rokmi rozhodol urobiť radosť deťom, ktoré si počas suchých zím nemohli užiť sneh.skonštatoval Bíro.Obec na výrobu umelého snehu berie vodu z nevyužívanej školskej studne, finančné náklady na elektrinu, ktorá sa pri tom minie, sú podľa starostu zanedbateľné.povedal Bíro.Plány starostu sa však pri umelom zasnežovaní neskončili. Počas tohtoročnej tuhej zimy mali bežné traktory problém s údržbou svahu. Obec preto k snežnému delu prikúpila ratrak.vyhlásil hrdo starosta Veľkého Zálužia.Nenáročné investície do zasnežovania a úpravy svahu za základnou školou sa podľa jeho slov obci vyplatili.dodal Bíro.Už takmer rok využívajú deti a mládež vo Veľkom Záluží neďaleko Nitry street workoutové ihrisko. Jeho zaujímavosťou je to, že si ho deti postavili samy. Obec im na ihrisko poskytla pozemok.uviedol starosta obce Milan Bíro.Na ihrisku si deti osadili jednotlivé prvky, ktoré sa na workoutových ihriskách používajú. Ide predovšetkým o rôzne hrazdy a horizontálne rebríky, na ktorých cvičenci posilňujú s využitím váhy vlastného tela.povedal Bíro.Už v priebehu tohto leta by chceli mládežníci dobudovať na ihrisku nové prvky. Podľa starostu je obec opäť pripravená podať im pomocnú ruku.skonštatoval Bíro.Podľa jeho slov je mimoriadne pozitívne, že obyvatelia Veľkého Zálužia sú schopní pre svoju obec niečo urobiť. Okrem nového street workoutového športoviska sa napríklad podarilo revitalizovať aj zanedbané ihrisko v strede dediny.dodal starosta.Vďaka pravidelnému prebytkovému hospodáreniu obce sa vo Veľkom Záluží môžu okrem bežných problémov sústrediť aj na podporu kultúrnych a športových aktivít. Podľa starostu Milana Bíra pri tom obci pomáha aj množstvo aktívnych ľudí, ktorí si dokážu veľa vecí zorganizovať aj svojpomocne.V najväčšej obci Nitrianskeho okresu majú udržiavané ihrisko, na ktorom v rámci rôznych krúžkov športuje okolo 200 detí. Ďalších 260 navštevuje miestne centrum voľného času Slniečko.povedal Bíro.Obec okrem toho organizuje aj množstvo kultúrnych a športových akcií. Rôzne podujatia sa tu podľa starostu konajú takmer každé dva týždne.pripomenul Bíro.Obec vydáva vlastný časopis a fungujú tu viaceré organizácie a spolky. Okrem Červeného kríža je tu Dychová hudba Zálužanka i folklórna skupina Ujlačanka.dodal starosta.Obec Veľké Zálužie hospodári s ročným rozpočtom približne dva milióny eur. Vďaka nízkemu zadlženiu a každoročne dosahovanému prebytku si môže dovoliť plánovať aj rozsiahlejšie investície. Tie budú v najbližších mesiacoch smerovať predovšetkým do školstva.Ako uviedol starosta Milan Bíro, o bývanie je v dedine s množstvom pracovných príležitostí a vzdialenej od Nitry iba 11 kilometrov pomerne veľký záujem.povedal Bíro.Podľa jeho ďalších slov sa už pri výstavbe školy pred 75 rokmi počítalo aj s možnosťou jej dostavby. Vedenie obce sa rozhodlo využiť 13 rokov starý projekt, na ktorý je vydané aj stavebné povolenie a začať v najbližších dňoch so stavebnými prácami.vysvetlil Bíro.Obec zápasí aj s nedostatkom miesta v materskej škole, do ktorej pri poslednom zápise nemohli prijať všetky deti.skonštatoval starosta.Doplnil, že ďalšou dôležitou investíciou by v budúcnosti malo byť dobudovanie kanalizácie. Tá sa síce začala stavať už v roku 1998, ale doteraz je odkanalizovaných iba 30 percent obce.dodal Bíro.