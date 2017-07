FOTO: Princ William s manželkou Kate a deťmi ukončili návštevu Nemecka

Zľava starosta Hamburgu Olaf Scholz, Kate, vojvodkyňa z Cambridge, jej manžel britský princ William a druhý vpravo riaditeľ múzea Peter Tamm jr. počas návštevy Medzinárodného námorného múzea v Hamburgu 21. júla 2017. Princ William s manželkou Kate a deťmi sú na trojdňovej návšteve Nemecka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 21. júla (TASR) - Britský princ William s manželkou Catherine strávili dnešný deň v meste Hamburg, kde zavŕšili svoju trojdňovú návštevu Nemecka. V Hamburgu vojvoda s vojvodkyňou z Cambridgea obdivovali zmenšenú repliku niekdajšej jachty britskej kráľovnej Alžbety II., zhovárali sa s oceánológmi, vypočuli si koncert v slávnej hamburskej Labskej filharmónii a prezreli si výrobný závod spoločnosti Airbus, informovala agentúra DPA.V prvých dvoch dňoch oficiálnej návštevy Nemecka absolvoval pár prevažne stretnutia s miestnymi predstaviteľmi a prehliadky pamätihodností Berlína a univerzitného mesta Heidelberg. Posledný deň strávil v Hamburgu, kam pricestoval vlakom.William a Catherine počas celej návštevy sprevádzali ich deti - trojročný princ George a dvojročná princezná Charlotte. V Hamburgu ich privítal starosta Olaf Scholz, ktorý ich zároveň sprevádzal aj pri prehliadke Medzinárodného námorného múzea. V tejto inštitúcii pár obdivoval zmenšený model britskej kráľovskej jachty, ktorá v minulosti patrila Williamovej starej mame - kráľovnej Alžbete II., no pred 20 rokmi ju vyradili zo služby. V múzeu sa zhovárali aj s niekoľkými oceánológmi zaoberajúcimi sa udržateľnosťou podmorského života.Williama s manželkou následne Scholz sprevádzal aj do nedávno otvorenej Labskej filharmónie, kde si spoločne vypočuli koncert určený pre zhruba 350 detí zo znevýhodneného prostredia, na ktorom zazneli aj úryvky z Beethovenovej Piatej symfónie.Členovia kráľovskej rodiny potom navštívili výrobný závod spoločnosti Airbus ležiaci pri hamburskom letisku Finkenwerder a následne súkromným lietadlom odleteli späť do Británie. Mierne pritom sklamali zhromaždených fotografov, ktorým pred odletom nezapózovali zo schodov lietadla na poslednú fotografiu.Vojvoda s vojvodkyňou z Cambridgea sa do Londýna vrátia včas na to, aby stihli v sobotu osláviť Georgeove štvrté narodeniny.William a Kate do Nemecka spoločne s deťmi pricestovali z Poľska. Návštevou tak uzatvorili svoje európske turné, ktoré sa konalo v čase rozbiehajúcich sa rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie a bolo vnímané ako snaha o potvrdenie priateľských vzťahov s krajinami EÚ.