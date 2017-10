FOTO: Roman Š., ktorého psy mali usmrtiť človeka, priznal svoju vinu

Na snímke obžalovaný Roman Š., ktorého svorka šiestich psov mala v januári 2017 usmrtiť mladého ornitológa pri Devínskom jazere, prichádza na pojednávanie na Okresnom súde Bratislava IV v pondelok 30. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 30. októbra (TASR) – Na Okresnom súde (OS) Bratislava IV sa v pondelok začalo hlavné pojednávanie s Romanom Š., ktorého prokuratúra obžalovala v prípade usmrtenia 34-ročného muža zo Stupavy. Toho na jar tohto roka mali dohrýzť psy pri Devínskom jazere v Bratislave.Roman Š. v úvode pojednávania urobil vyhlásenie o vine.povedal na súde. Znamená to, že súd v prípade vykonáva dokazovanie len ohľadom spôsobnej škody a nemajetkovej ujmy či výšky trestu a nie ohľadom viny obžalovaného.Pozostalí usmrteného muža žiadajú od obžalovaného náhradu pohrebných trov vo výške 866 eur a nemajetkovú ujmu 100.000 eur.Obžalovaný prehlásil, že požadovanú sumu je ochotný zaplatiť a pre to si aj momentálne vybavuje úver v banke vo výške takmer 100.000 eur.Na dnešné pojednávanie sa nedostavila manželka usmrteného, ktorá sa stará o ich spoločné malé dieťa a má byť v zlom psychickom stave.uviedla sudkyňa.Súd tak aj pre tento výsluch odročil pojednávanie na 4. decembra tohto roka. Zároveň tak obžalovanému poskytol aj čas, aby mohol finančnú hotovosť požadovanú poškodenými zložiť napríklad u notára.Obžalovaný Roman Š. pri odchode z pojednávacej miestnosti zopakoval novinárom svoje slová zo súdu.uviedol.Polícia v marci tohto roka informovala, že policajný vyšetrovateľ obvinil z prečinu usmrtenia 45-ročného Bratislavčana, nakoľko mu z nezabezpečeného chovného priestoru na ulici Devínske jazero malo ujsť šesť psov. V čase, keď sa pohybovali bez dozoru, mali na voľnom priestranstve v blízkosti Devínskeho jazera útokom vo svorke spôsobiť poškodenému mužovi zranenia, ktorým na mieste podľahol.Veterinárny lekár neskôr psov usmrtil.Majiteľovi psov v súlade s Trestným zákonom hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov, do úvahy pripadá aj uloženie podmienečného trestu odňatia slobody.