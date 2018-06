FOTO: RONALDOV HETRIK pri remíze Portugalska so Španielskom

Portugalský hráč Cristiano Ronaldo (vľavo) strieľa vyrovnávajúci gól na 3:3 v zápase základnej B-skupiny na MS 2018 vo futbale Portugalsko -Španielsko v ruskom meste Soči 15. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina, 1. kolo:



Portugalsko - Španielsko 3:3 (2:1)



Góly: 4., 44. a 88. Ronaldo (prvý z 11 m) - 24. a 55. Costa, 58. Nacho. ŽK: B. Fernandes - Busquets, rozhodovali: Rocchi - Di Liberatore, Tonolini (všetci Tal.), 45.866 divákov



Portugalsko: Patricio - Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro - William, Moutinho - B. Silva (69. Quaresma), Guedes (80. Andre Silva), B. Fernandes (68. Mario) - Ronaldo



Španielsko: De Gea - Nacho, Pique, Ramos, Alba - Busquets, Koke - D. Silva (86. Vazquez), Isco, Iniesta (70. Alcantara) - Costa (77. Aspas)

tabuľka B-skupiny:



1. Irán 1 1 0 0 1:0 3

2. Portugalsko 1 0 1 0 3:3 1

Španielsko 1 0 1 0 3:3 1

4. Maroko 1 0 0 1 0:1 0

Soči 15. júna (TASR) - Futbalisti Portugalska a Španielska remizovali v piatkovom šlágri B-skupiny MS 2018 v Soči 3:3. Všetky tri góly Portugalska strelil Cristiano Ronaldo, ktorý premenil jedenástku, skóroval po zaváhaní brankára Davida de Geu a v závere stanovil výsledok z priameho kopu.Ronaldo sa stal štvrtým hráčom histórie, ktorý skóroval na štyroch svetových šampionátoch (2006, 2010, 2014, 2018) a prvým hráčom s gólom na ôsmich veľkých turnajoch za sebou. Za Španielsko, ktoré už trénersky viedol Fernando Hierro, dal dva góly Diego Costa, raz sa presadil Nacho.V úvodnom zápase "béčka" Irán zdolal Maroko 1:0. Skupina pokračuje v stredu 20. júna duelmi Portugalsko - Maroko (14.00) a Irán - Španielsko (20.00).Portugalčania boli aktívni v úvodných minútach a okamžite z toho vyťažili otvárací gól stretnutia. Ronaldo spadol v šestnástke po súboji s Nachom a hlavný rozhodca Rocchi nariadil pokutový kop, ktorý Ronaldo s prehľadom premenil. Španieli sa museli otriasť z rýchleho inkasovaného gólu, no po vyše dvadsiatich minútach mohli inkasovať opäť. B. Fernandes rozbehol protiútok, Ronaldo ešte prihral Guedesovi, tomu zabránil v zakončení Alba. Po tomto momente sa presadilo Španielsko zásluhou Diega Costu, ktorý podržal loptu, vystrelil pomedzi dvoch brániacich hráčov a prekonal aj brankára Patricia. Arbiter ešte komunikoval s videoasistentom, ale k oficiálnemu posudzovaniu Costovho súboja s protihráčmi prostredníctvom technológie nedošlo. Vzápätí mohli Španieli dokonca viesť, Iscova delovka sa od brvna odrazila na bránkovú čiaru a Alba už dorážal z ofsajdu. Ďalšiu šancu mal Koke, ktorý pätičkou ešte usmernil zakončenie Iniestu. Pred prestávkou sa vývoj znova otočil v prospech Portugalska a opäť bol v hlavnej úlohe Ronaldo, ktorého prízemnú strelu neskrotil brankár De Gea.Španieli inkasovali na začiatku aj v závere prvého polčasu a mali 45 minút, aby druhýkrát vyrovnali. Podarilo sa im to v 55. minúte, keď sa Costa stal druhým dvojgólovým strelcom tohto zápasu. D. Silva odcentroval z priameho kopu, Busquets hlavou priťukol loptu a Costa skóroval do odkrytej bránky - 2:2. Španieli nielenže vyrovnali, ale o tri minúty neskôr už viedli po Nachovom peknom halfvoleji spoza šestnástky, ktorý sa ešte odrazil od žrde. Za hodinu sa v šlágri udialo niekoľko zvratov a na konci riadneho hracieho času prišiel ďalší. Ronaldo dostal v 88. minúte možnosť, aby pre Portugalsko zariadil vyrovnanie a nepremárnil ju. Proti jeho výstavnej strele z priameho kopu nemal De Gea nárok - 3:3.