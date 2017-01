FOTO: Šatana slávnostne uviedli do Siene slávy Slovana Bratislava

Ikona slovenského hokeja Miroslav Šatan (v strede) zdraví divákov počas slávnostného ceremoniálu uvedenia do Siene slávy HC Slovan Bratislava pred zápasom KHL s Červenou hviezdou Kchun-lun. Pred úvodným vhadzovaním zavesili pod strop haly na jeho počesť symbolický dres s číslom 18. V Bratislave 5. januára 2017 Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 5. januára (TASR) - Významnej pocty sa vo štvrtok dostalo jednému z velikánov slovenského hokeja Miroslavovi Šatanovi. Vedenie Slovana Bratislava ho pred domácim zápasom KHL s Červenou hviezdou Kchun-lun slávnostne uviedlo do klubovej Siene slávy a pred úvodným vhadzovaním vyvesilo pod strop haly na jeho počesť pamätnú zástavu.Šatana počas slávnostného ceremoniálu vytlieskala celá hala a fanúšikovia mu pripravili ovácie postojačky. Na svetelnej kocke premietli za tónov hitu "The show must go on" od kapely Queen najkrajšie góly a najpamätnejšie momenty z kariéry dlhoročného kapitána slovenskej reprezentácie a bývalej opory Slovana.vyznal sa Šatan. Počas ďakovnej reči sa mu tisli slzy do očí.Počas ceremónie dostal Šatan od generálneho manažéra Slovana Maroša Krajčiho dres s číslom 18, ktoré v bratislavskom klube nosieval.dodal Šatan.Podobizeň kapitána majstrov sveta z Göteborgu 2002 sa tak pripojila k ďalším jedenástim legendám, ktoré už majú vlajku pod strechou Zimného štadióna Ondreja Nepelu - k Jánovi Staršiemu, Jozefovi Golonkovi, Václavovi Nedomanskému, Vladimírovi Dzurillovi, Milanovi Kuželovi, Mariánovi Šťastnému, Dáriusovi Rusnákovi, Dušanovi Pašekovi, Zdenovi Cígerovi a trénerovi Ladislavovi Horskému. Klubovú Sieň slávy dopĺňa ešte vlajka fenomenálneho krasokorčuliara a olympijského víťaza z roku 1972 Ondreja Nepelu, ktorý bol taktiež členom Slovana Bratislava. Vo dvorane Slovana bol v minulosti aj Peter Šťastný, ale sám požiadal o vyradenie zástavy.Šatan je odchovancom topoľčianskeho hokeja a profikariéru rozbehol v Dukle Trenčín, dôležitú časť svojej úspešnej klubovej kariéry však spojil so Slovanom. Bývalý útočník sa prvýkrát v "belasom" drese predstavil v sezóne 2003/2004, keď sa v úvode ročníka NHL nevedel dohodnúť s Buffalom na novej zmluve. Trvalejšie sa v Slovane predstavil počas výlukového ročníka 2004/2005, keď pomohol tímu k zisku majstrovského titulu. Neskôr v Bratislave pôsobil krátko v sezóne 2010/2011, druhý titul so Slovanom vybojoval ako kapitán v poslednom extraligovom ročníku 2011/2012. Šatan za bratislavský klub nastupoval aj počas prvých dvoch sezón v nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej lige, pričom v prvej dokázal s mužstvom postúpiť do play off.Veľkú stopu zanechal Šatan aj v NHL, v ktorej celkovo odohral 1136 zápasov so ziskom 789 bodov. Vyvrcholením jeho zámorskej kariéry bol zisk Stanleyho pohára s Pittsburghom Penguins na jar 2009. Šatan patril medzi hlavných ťahúňov reprezentácie, je držiteľom všetkých štyroch slovenských medailí z MS, reprezentoval aj na štyroch ZOH.