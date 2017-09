FOTO: Slovan Bratislava prehral s Ak Bars Kazaň 3:6

Na snímke v popredí vľavo Stanislav Galiev (Kazaň) a vpravo Juraj Mikúš (Slovan) počas hokejového stretnutia KHL HC Slovan Bratislava - Ak Bars Kazaň 20. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

KHL - základná časť:

Slovan Bratislava - Ak Bars Kazaň 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)



Góly: 19. Mikúš (Smoleňák, Després), 25. Després (Skalický), 46. Smoleňák (Viedenský, Ebert) - 6. Azevedo (Sekáč, Markov), 25. Gluchov (Popov), 31. Sekáč (Azevedo, Markov), 43. Archipov (Musin, Popov), 44. Azevedo (Sekáč), 51. Sekáč (Zacharčuk). Rozhodovali: Jeřábek (ČR), Ravodin - Kučava, Novikov (všetci Rus.), vylúčení: 7:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, zmeny: Slovan od 41. min. s Boldižárom, 6674 divákov.



Slovan Bratislava: Štěpánek - Ebert, Barker, Meszároš, Taimi, Švarný, Voráček, Després - Řepík, Genoway, Kašpar - Hrnka, Mikúš, Smoleňák - Šťastný, Viedenský, Skalický - Sloboda, Sádecký, Hecl



Ak Bars Kazaň: Garipov - Zacharčuk, Musin, Jarullin, Markov, Abrosimov, Tokranov, Sidorov - Gluchov, Popov, Archipov - Azevedo, Lander, Sekáč - Klinkhammer, Tkačjov, Galiev - Jazkov, Malychin, Lukojanov



tabuľka Západnej konferencie:

1. SKA Petrohrad 12 9 3 0 0 54:18 33

2. CSKA Moskva 11 5 4 0 2 34:17 23

3. Lokomotiv Jaroslavľ 11 6 1 2 2 27:21 22

4. HC Soči 11 6 1 0 4 33:29 20

5. Jokerit 9 5 2 1 1 27:16 20

6. Nižnij Novgorod 12 5 1 2 4 26:24 19

7. Dinamo Moskva 12 5 2 0 5 31:28 19

8. Viťaz Podoľsk 13 4 1 2 6 34:39 16

-------------------------------------------

9. Čerepovec 12 4 0 3 5 19:30 15

10. Dinamo Minsk 12 4 0 2 6 21:26 14

11. Slovan Bratislava 12 3 0 3 6 23:42 12

12. Spartak Moskva 11 2 2 0 7 25:31 10

13. Dinamo Riga 14 1 1 0 12 20:48 5

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava nestačili v stredajšom zápase KHL na AK Bars Kazaň, ktorému na domácom ľade podľahli 3:6. V tabuľke Západnej konferencie im so ziskom 12 bodov naďalej patrí 11. pozícia, na ôsmu postupovú priečku strácajú štyri body.O góly Slovana sa postarali Juraj Mikúš, Simon Després, ktorý sa vrátil do zostavy po zlomenine rebra, a Radek Smoleňák. "Belasí" okrem bodov prišli v zápase o dvoch obrancov, Cam Barker vypadol z hry už na konci úvodnej tretiny a má podozrenie na otras mozgu, kapitán Andrej Meszároš odstúpil v tretej časti pre narazený bok. V drese hostí zažiaril český útočník Jiří Sekáč s dvomi gólmi a dvomi asistenciami.Slovenského zástupcu v nadnárodnej súťaži teraz čakajú dve stretnutia na klziskách súperov, v sobotu 23. septembra sa predstavia na ľade Viťaza Podoľsk a o dva dni neskôr v aréne CSKA Moskva.Prvú príležitosť mali hostia, Švarný v poslednej chvíli fauloval Archipova, ktorý by inak zakončoval zblízka do prázdnej bránky. Vzápätí Slovanisti išli do troch, keď ich rozhodcovia vylúčili za príliš veľa hráčov na ľade, Kazaň ponúknutú presilovku o dvoch hráčov využila zásluhou Azeveda. Pre Slovan mohlo byť aj horšie, v 10. min však gól Tkačjovovi neuznali pre postavenie hráča v bránkovisku. Domácim v útoku viazla súhra a dlho sa herne hľadali. Až v 19. min Smoleňák spoza bránky prihral Mikúšovi, ktorý sa zblízka nemýlil - 1:1. V závere tretiny podržal "belasých" Štěpánek, ktorý vychytal v nájazde Galieva.Slovan, už bez otraseného Barkera, začal druhú tretinu o poznanie aktívnejšie, v 22. min nepremenil tutovku Viedenský a následne Sekáč spomedzi kruhov nenamieril v dobrej pozícii presne. O tri minúty už tribúny jasali, keď Desprésovo nahodenie Garipov kruto podcenil a puk skončil na prekvapenie všetkých v bránke - 2:1. Z vedenia sa tešili domáci iba 10 sekúnd, pretože hneď po vyhranom buly založili hráči AK Bars bleskovú akciu, ktorá vyvrcholila vyrovnávajúcim gólom z hokejky Gluchova. Diváci boli v týchto chvíľach svedkami rýchleho hokeja, tímy hýrili nápadmi a kombinačné akcie sa striedali na oboch stranách. V polovici stretnutia zazvonila konštrukcia bránky hostí po strele Taimiho, na opačnom konci neuznali hráčom Ak Bars gól pre posunutú bránku, vzápätí už ale Sekáčov zásah pomedzi Štěpánkove betóny platil - 2:3. Domáci mohli kontrovať, Meszároš po Smoleňákovom priťuknutí však nenašiel štrbinu v postoji Garipova.Hostia sa chopili oprát zápasu definitívne na začiatku tretej časti. Najprv Archipov pohotovo upratal do odkrytej bránky odrazenú strelu Musina a vzápätí po Sekáčovej prihrávke zvýšil na 5:2 nepokrytý Azevedo. Slovanistom blikla nádej v 46. min, keď dôrazný Smoleňák pretlačil puk za Garipova. Akékoľvek šance na zvrat im zobral agilný Sekáč, ktorý sa presadil cez Švarného a zakončil efektne pod hornú žŕdku - 3:6. Domáci nevedeli vpredu nič vymyslieť, tréner Slovana Miloš Říha sa snažil oživiť hru premiešaním útokov, no ani to nepomohlo, "belasí" vyšli v domácom prostredí bodovo naprázdno.