FOTO: Slovenky zdolali Bielorusko a priblížili sa k postupu zo skupiny

Na snímke vpravo Anna Jurčenková (SVK) a v popredí vľavo Viktoria Hasperovová a vľavo Maria Papovová (obe BLR) v zápase základnej B-skupiny na ME v basketbale žien Slovensko - Bielorusko v českom meste Hradec Králové 17. júna 2017. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

EuroBasket Women 2017 - B-skupina:

Slovensko - Bielorusko 68:59 (32:33)

zostavy:

Slovensko: Žirková 22, Vyňuchalová 11, Bálintová 9, Jurčenková 4, Oroszová 0 (Růžičková 8 /15 doskokov/, Slamová 7, Remenárová 6, T. Páleníková 1).



Bielorusko: Snycinová 12, Popovová 10, Lichtarovičová 9, Zuzkovová 3, Kressová 1 (Bentleyová 10, Gasperová 9, Rycikovová 4, Inkinová 1).



Rozhodovali: Tsarouchová (Gr.), Kouneless (Cyp.), Delestree (Belg.), 700 divákov.



štvrtiny: 15:16, 17:17, 19:11, 17:15.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hradec Králové 17. júna (TASR) - Slovenské basketbalistky zvíťazili vo svojom druhom vystúpení na ME v Česku nad Bieloruskom 68:59. Pripísali si prvý triumf na turnaji a priblížili sa k postupu zo skupiny. Líderkou družstva bola veteránka Zuzana Žirková, ktorá zaznamenala 22 bodov.Slovenky zakončia účinkovanie v základnej B-skupine pondelkovým súbojom proti Taliansku (20.30 h).Lepšie začali Slovenky, ktoré využili počiatočnú nedôslednosť súperiek v obrane a ujali sa vedenia 6:2. Trénerka Bielorusiek Trafimová na to reagovala striedaním a do hry poslala naturalizovanú legionárku Bentleyovú. Tá svojím pohybom a aktivitou rozhýbala dovtedy strnulú hru svojho mužstva a ukázalo sa to aj na skóre. Bielorusky zaznamenali šnúru jedenástich bodov (6:13). Kouč SR Svoboda si zobral oddychový čas a v závere štvrtiny musel riešiť aj nepríjemnú situáciu, keď pre zranenia členka vypadla zo zostavy jediná klasická krídelníčka Páleníková. Prvé dejstvo uzavrela ďalekonosnou trojkou zároveň s klaksónom Žirková a Slovenky v tom momente prehrávali 15:16. Vyrovnaná hra a časté zmeny vo vedení boli vidieť aj v druhej časti hry. Slovenkám robila problémy na doskoku najmä dvojica Gasperová, Kressová. Obe družstvá v prvom polčase trápila streľba z poľa, ktorá bola v oboch prípadoch na hranici 30 percent.Krátko po zmene strán prišli Slovenky o svoju najlepšiu strelkyňu z prvého zápasu Bálintovú, ktorá inkasovala nepríjemného 'koňara'. V čase jej absencie tím SR zlepšil obranu i kombinácie, z čoho rezultovala séria trinástich bodov za sebou a vedenie 47:42. Kouč Svoboda v tom momente zvolil 'nízku' zostavu s tromi rozohrávačkami na obvode a mohol sa spoľahnúť aj na Bálintovú, ktorá sa vrátila do hry v závere tretej štvrtiny. Rýchla hra s jednou pivotkou na Bielorusky platila, v 32. minúte viedli Slovenky 55:46. Potom na chvíľu zbytočne znervózneli, čo využil súper a stiahol manko na rozdiel piatich bodov. Dokonalý obrat sa však nekonal, Slovenky si náskok postrážili a napokon dosiahli dôležité víťazstvo.