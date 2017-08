FOTO: Slovensko sa dnes rozlúčilo s Mariánom Vargom

Na snímke novinár, spisovateľ a textár Peter Uličný počas príhovoru na rozlúčke s hudobníkom a skladateľom Mariánom Vargom v kostole Cirkvi bratskej v Bratislave 13. augusta 2017. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. augusta (TASR) – Rodina, priatelia a kultúrna verejnosť sa dnes popoludní v bratislavskom kostole Cirkvi bratskej rozlúčili s popredným slovenským umelcom Mariánom Vargom. Zomrel v stredu 9. augusta vo veku 70 rokov.Na poslednej ceste ho príhovormi vyprevadili kazateľ Cirkvi bratskej Daniel Pastirčák, textár Peter Uličný, hudobný skladateľ Vladimír Godár, porevolučný minister kultúry Ladislav Snopko a Moyzesovo kvarteto. Pavol Hammel zaspieval pieseň Ľalia poľná, jej autorom je Marián Varga, text napísal Kamil Peteraj, vyšla v roku 1977 na albume Na II. programe sna trojice Hammel, Varga, Hladík.povedal pri rozlúčke so zosnulým Uličný.uviedol v rozlúčkovom príhovore Snopko.Skalický rodák Marián Varga (*29.1.1947) študoval hru na klavíri a kompozíciu na Konzervatóriu v Bratislave. V lete roku 1967 prišiel do skupiny Prúdy. S ňou nahral v decembri 1968 dnes už kultový album Zvonky, zvoňte, na ktorý zložil deväť skladieb. Po vydaní albumu zo skupiny odišiel a na jeseň 1969 založil prvú artrockovú kapelu v Československu, Collegium Musicum. Ich prvými nahrávkami boli v júli 1970 skladby Hommage á J. S. Bach a Ulica plná plášťov do dažďa. Nahrávali ich v štúdiu rozhlasu v Brne a vyšli na etikete vydavateľstva Panton ako prvá EP platňa. V roku 1971 vydali prvú LP platňu Collegium Musicum.Od tohto obdobia repertoár skupiny pozostával prevažne z inštrumentálnych kompozícií, jednak interpretácií skladieb klasickej hudby autorov Bartóka, Haydna či Stravinského a vlastných skladieb, ktorých autorom bol práve Varga. Ešte v závere roku 1971 nahrali dvojalbum Konvergencie. Priebežne sa Varga venoval aj piesňovej tvorbe, v spolupráci s Hammelom vydali päť albumov, medzi nimi Zelená pošta (1972) a Na II. programe sna (1977).Varga je autorom scénickej hudby k viacerým televíznym a divadelným inscenáciám. Je autorom hudby k filmom Dušana Trančíka Amulet, Iná láska, Štvrtý rozmer, Víkend za milión. Spolu s Hammelom zložili hudbu do prvého slovenského muzikálu Cyrano z predmestia, ktorý mal premiéru 8. októbra 1977 na Novej scéne v Bratislave.V roku 1979 sa zostava Collegia Musica rozišla. V ďalšom období existovala táto skupina iba ako príležitostná štúdiová formácia. Varga sa rozhodol pre sólovú dráhu. Známa je jeho spolupráca aj koncertná činnosť s Moyzesovým kvartetom. Z jeho albumov po roku 2000 to sú Solo In Concert (2003), kompilácia Hommage á Marián Varga (2003), Marián Varga & Moyzesovo kvarteto (2006), CD a DVD Speak, Memory (2010). Z novembra 2011 je album Marián Varga a Noneto.Prezident Andrej Kiska mu 13. januára 2015 udelil vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za prínos pre slovenskú kultúru v oblasti hudobného umenia. V deň 70. narodenín - 29. januára tohto roku bol ocenený Krištáľovým krídlom za celoživotné dielo. Patril medzi najväčšie osobnosti slovenskej hudobnej scény.