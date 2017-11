FOTO: SMUTNÉ VÝROČIE: V Kurimanoch sa pred piatimi rokmi zrútil most

Zrútený betónový most vo výstavbe pri obci Kurimany, okr. Levoča, 2. novembra 2012. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Pohľad na stavbu zrútenej mostnej konštrukcie v Kurimanoch. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zásah leteckých záchranárov po zrútení betónového mosta vo výstavbe pri obci Kurimany, okr. Levoča, 2. novembra 2012. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Na snímke hasiči odnášajú mŕtveho z miesta nešťastia. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Kabát, ktorý patril jednému zo zranených robotníkov. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Na snímke odpal zvyšku podpornej konštrukcie mosta pri Kurimanoch. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Kurimany/Bratislava 2. novembra (TASR) - V obci Kurimany v okrese Levoča sa pred piatimi rokmi 2. novembra 2012 zrútil betónový diaľničný most vo výstavbe. K zrúteniu došlo počas betonáže mosta. Na mieste zahynuli dvaja robotníci, jeden ďalší zomrel pri prevoze do nemocnice a štvrtá obeť tragédie podľahla zraneniam v košickej nemocnici. Štrnásť zranených robotníkov hospitalizovali.Príčinou pádu bolo, že pri betonáži povolila tzv. podporná konštrukcia, ktorú pre stavebnú spoločnosť Semos v subdodávke realizovala spoločnosť Skruže Weise SK, k. s. Semos bola dodávateľskou firmou spoločnosti Bögl a Krýsl, ktorá bola pri výstavbe úseku diaľnice Jánovce - Jablonov v konzorciu so spoločnosťou Váhostav - SK.Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky po zrútení mosta na Spiši okamžite zastavilo výstavbu na predmetnom úseku diaľnice. Následne rezort zakázal používanie kritizovaného typu podpornej skruže na akejkoľvek stavbe. V novembri 2015 vyšetrovateľ obvinil z prečinu všeobecného ohrozenia nemeckú statičku, štátnu príslušníčku Spolkovej republiky Nemecko Sabinu H., ktorá projektovala statiku podpornej mostnej konštrukcie a vypracovala statický výpočet na stavbe mosta na diaľnici Jánovce -Jablonov.Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) vznikla škoda za viac ako 96.000 eur. Poškodenú časť diaľničného mosta sa na druhý pokus podarilo odstrelom zbúrať a stavebné práce na pravej časti mosta pri Kurimanoch v obci Iliašovce sa opäť rozbehli 3. apríla 2013.V októbri 2015 sa most pri obci Kurimany stal súčasťou novootvoreného úseku diaľnice D1 v časti Jánovce – Jablonov.