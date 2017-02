FOTO: Sochár Juraj Čutek otvára výstavou 60 políc svoju 13. komnatu

Na snímke sochár Juraj Čutek počas slávnostného otvorenia výstavy 60 políc 4. februára 2017 v Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave-Čunove. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. februára (TASR) – V Danubiane otvorili dnes výstavu z diel Juraja Čuteka, ktorý patrí k najvýraznejším predstaviteľom slovenského sochárstva. Návštevníci Danubiany, jedného z najmladších múzeí moderného umenia v Európe, si tu oddnes môžu pozrieť inštaláciu 60 políc, ktoré zachytávajú rôzne etapy tvorby tohto výtvarného umelca.uviedol sochár, maliar, filozof a historik Juraj Čutek v úvode vernisáže.Odborníci na výtvarné umenie považujú jeho chápanie komornej plastiky, jej spracovanie z remeselnej, technickej, výtvarnej a ideovej stránky v rámci slovenského sochárstva za jedinečné.povedala pre TASR kurátorka výstavy Dagmar Kudoláni Srnenská.Výstavu 60 políc si návštevníci Meulensteen Art Musem Danubiana môžu pozrieť do 5. marca tohto roka.Výtvarník Juraj Čutek sa narodil 28. februára 1957 v Žiline, študoval v Bratislave a v Prahe. Po roku 1989 sa stal členom dnes už legendárneho Združenia Gerulata. Vystavoval vo Švajčiarsku, Taliansku, Holandsku, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, USA a v Izraeli. Je spoluzakladateľom výtvarného zoskupenia Spectrum Art (od roku 1999), čo mu umožnilo pravidelne sa zúčastňovať na medzinárodných prehliadkach a veľtrhoch umenia v Monaku (Monaco International Fair, Monaco International Fine Art and Antiquities). Umelecky a výtvarne prenikal aj ďalej, vystavoval na holandskom veľtrhu umenia v Haagu (Holland Art Fair, Den Haag), časom pribudla spolupráca so zahraničnými galériami, napríklad s Galerie Eric Severine Morren v Utrechte.