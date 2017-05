FOTO: Spartak Trnava zdolal majstrovský Trenčín 4:3

Na snímke vľavo Rangelo Maria Janga (Trenčín) a Matej Oravec (Trnava) v súboji o loptu v zápase 30. kola futbalovej Fortuna ligy AS Trenčín - FC Spartak Trnava 7. mája 2017 v Trenčíne. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Fortuna liga - 30. kolo:

AS Trenčín - Spartak Trnava 3:4 (1:1)

Góly: 22. Janga, 71. Gong, 85. Mance – 37. Oravec, 54., 60. a 78. Jirka. Rozhodoval: Marhefka, ŽK: Halilovič (Trnava), 2533 divákov.



zostavy a striedania:

AS Trenčín: Šemrinec – Skovajsa, Kleščík, Keston, Šulek – Zubairu (64. Gong) – Ubbink, Paur – Kvocera (64. Mance), Janga, Beridze



Spartak Trnava: Jakubech – A. Kadlec, Hladík (14. Jirka) Godál, Čonka (80. Tambe) – Janso, Greššák – Schranz (90.+ Mihálik), Sloboda, Halilovič – Oravec

Trenčín 7. mája (TASR) - Obidve mužstvá bojujú o pohárovú Európu, takže body zo vzájomného zápasu mohli značne napovedať, kto ešte môže bojovať o Európsku ligu.Už v úvode dostal loptu do behu Schranz. Šemrinec najskôr naznačil vybehnutie, potom však zostal stáť a iba sa pozeral, ako lob preletel tesne nad brvnom jeho brány. Na opačnej strane po rohovom kope mohol skóre otvoriť Kleščík, lopta sa však od neho odrazila tesne vedľa brány. Nasledujúce minúty priniesli medzišestnástkový futbal. Až v 22. minúte sa do brejkovej situácie dostal Janga, obišiel aj Jakubecha a do prázdnej brány strelil úvodný gól zápasu. Trenčania boli v nasledujúcich minútach síce aktívnejším mužstvom, ale do vyložených šancí sa nedostávali. V 37. minúte po rohovom kope poslal jemný center Schranz na hlavu Oravca a ten s prehľadom vyrovnal. Ihneď po rozohraní mohol opäť misky váh nakloniť na domácu stranu Beridze. Po individuálnej akcii sa dostal až pred Jakubecha a jeho zakončenie z uhla sa odrazilo od žrde.Spartaku ideálne vyšiel vstup do druhého polčasu. V 54. minúte potiahol loptu až k šestnástke Kadlec, ponúkol loptu do druhej vlny Jirkovi a ten trafil presne. O šesť minút to bolo s nádejami Trnavy na pohárovú Európu reálnejšie, keď chybu v zadných radoch využil Jirka, sám pred Šemrincom nezaváhal a brankára obstrelil. Trenčania sa však nevzdávali. Po rohovom kope sa lopta dostala k striedajúcemu Gongovi a ten umiestnenou strelou k žrdi v 71. minúte vykresal pre domáce mužstvo nádej. Deň otvorených dverí však v domácich radoch pokračoval.V 78. minúte bol náskok hostí opäť dvojgólový, keď Čonka sa presadil na ľavej strane šestnástky, prihral voľnému Slobodovi, ten našiel ešte lepšie postaveného Jirku, ktorý zavŕšil svoj hetrik – 2:4. Definitívne K.O. mohol domácim zasadiť v 83. minúte Halilovič, ale zamotal sa vo vlastných kľučkách. V 85. minúte sa po rohovom kope dostal k lopte Mancemu a znížil na 3:4. Záverečný tlak majstra neprišiel, a tak si Trnavčania odviezli zo Sihote všetky body.