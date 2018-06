FOTO: Sting & Shaggy kraľovali na Bratislavskom hrade

Na snímke zľava anglický spevák Sting (Gordon Matthew Thomas Sumner) a jamajsko-americký reggae spevák a raper Shaggy (Orville Richard Burrell) počas koncertu na Bratislavskom hrade. V Bratislave 26. júna 2018. Foto: TASR - Marko Erd Na snímke zľava anglický spevák Sting (Gordon Matthew Thomas Sumner) a jamajsko-americký reggae spevák a raper Shaggy (Orville Richard Burrell) počas koncertu na Bratislavskom hrade. V Bratislave 26. júna 2018. Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 27. júna (TASR) – Po kvartete fešákov operného popu Il Divo a tigrovi z Walesu Tomovi Jonesovi boli Angličan Sting a Jamajčan Shaggy ďalšími známymi interpretmi, ktorí kraľovali na Bratislavskom hrade. Slovenská metropola bola v utorok večer (26. 6.) jednou zo zastávok na ich spoločnom Sting & Shaggy: The 44/876 Tour.



Angličan Gordon Matthew Thomas Sumner, tak znie Stingovo civilné meno (*2.10.1951) je už domácim fanúšikom dobre známy, bolo to jeho šieste vystúpenie na Slovensku. A Shaggy, podľa jamajského rodného listu Orville Richard Burrell (*22.10.1968) spieval pod Tatrami štvrtýkrát. Koncertnému turné predchádzalo 20. apríla vydanie ich spoločného albumu 44/876. Číslo 44 v názve znamená číselnú predvoľbu pri telefonovaní do Anglicka a 876 predvoľba pri telefonovaní na Jamajku v rámci Severnej Ameriky. Ponúkli piesne z novej platne, aj hity z éry skupiny Police či Stingovej sólovej dráhy. Pár hitov zo svojej tvorby uviedol aj Shaggy.



Zaplnená západná terasa Bratislavského hradu reagovala hneď pri prvej skladbe, známom hite Englishman in New York. Druhým bol song 44/876 z rovnomenného spoločného albumu, aj tretia skladba Morning is Coming bola z novinkovej platne, v priebehu večera ich zahrali a zaspievali ešte päť, To Love and Be Loved, Gotta Get Back My Baby, Don't Make Me Wait, Dreaming in the U.S.A. a Crocked Tree. Z čias Police ponúkli pieseň Every Little Thing She Does Is Magic, známu Shaggyho Oh Carolina, ďalšími boli Love Is the Seventh Wave, slávna Message in a Bottle, megahit Fields of Gold, If You Love Somebody, Shaggyho hit Angel, Shape of My Heart, Walking on the Moon, So Lonely, Hey Sexy Lady a do záveru Roxanne s polovicou songu Bombastic uprostred nej.



Dôstojné priestory Bratislavského hradu nepriamo nabádali aj hľadisko k podobnému postoju. Prostredie iné, ako na letných hudobných festivaloch. Nálada stúpala s každou skladbou, obaja speváci sa na pódiu zabávali a ich pozitívna nálada sa preniesla na celé hľadisko. To spievalo, pískalo, mávalo rukami, aj tancovalo, ak si k tomu získalo aspoň kúsok miesta na tanečný pohyb.





Z Bratislavy sa bez prídavku neodchádza. O tom sa už Sting mohol osobne viackrát presvedčiť. Dvakrát sa so Shaggym a kapelou vrátili na pódium, aby pridali postupne piesne Desert Rose, It Wasn't Me, Every Breath You Take a Fragile na úplný záver. Ešte na pódiu sa po poslednej Sting odpojil z odposluchov a bolo jasné, že ďalší prídavok už nebude. K úspechu hudobného večera prispela mierou nemalou aj kombinovaná sprievodná kapela, v ktorej sú Stingovi gitaristi Dominic Miller a Rufus Miller, hráč na bicie Josh Freese a Shaggyho vokalisti Monique Musique, Gene Noble a hráč na klávesy Kevon Webster.





Album 44/876 je pre Stinga aj o 17 rokov mladšieho Shaggyho rovnako trinásty štúdiový v ich diskografii. Ponúka 12 nových piesní, prvým singlom je song Don't Make Me Wait, v singlovej hitparáde sa nepresadil. Zato album sa dostal na príjemné deviate miesto.



Európsku časť začali 19. júna v bulharskom Plovdive, pokračovali v Aténach, Bratislava bola treťou zastávkou. Z mesta na Dunaji vedie ich cesta do rakúskeho Sankt Margarethen, kde hrajú už v stredu 27. júna, o dva dni neskôr koncertujú v holandskom Brouwersdame na Sea Festivale. Šnúru 31 európskych koncertov, ktoré si naplánovali, budú končiť 5. augusta v talianskom meste Cattolica. Potom sa už presunú do Ameriky.



