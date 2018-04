FOTO: Súd v Košiciach rozhodne v kauze policajnej šikany rómskych detí

Kauza šikanovania rómskych chlapcov na košickej policajnej stanici

Na Okresnom súde Košice II 30. januára 2014 výpoveďami poškodených pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade šikanovania rómskych chlapcov na košickej policajnej stanici z marca 2009. Generálna prokuratúra SR obžalovala desiatich Košičanov zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Vtedajší policajti podľa videozáznamu okrem iného nútili chlapcov dávať si navzájom facky a vyzliecť sa donaha. Na snímke uprostred jeden z desiatich obžalovaných policajtov Oliver K. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

21. marca 2009 - Šesť rómskych chlapcov zo sídliska Luník IX vo veku desať až 16 rokov predviedli policajti na Obvodné oddelenie Policajného zboru (PZ) Košice - Juh pre podozrenie z lúpežného prepadnutia dôchodkyne. Podľa medializovaného videozáznamu, ktorí si policajti mali robiť mobilnými telefónmi, chlapcov ponižovali, vysmievali sa im, nútili ich dávať si navzájom facky či vyzliecť sa donaha. Policajti mali deti podľa obžaloby aj biť, vulgárne im nadávať či huckať na ne služobné psy. Ďalšiemu podľa obžaloby jeden z policajtov priložil k hlave pištoľ a spýtal sa ho, či chce, aby ho zastrelil. Ten istý obvinený mal Rómovi prikázať, aby mu oblízal topánku a potom, aby lopatou udrel iného z mladíkov, čo aj urobil.15. apríla 2009 - Vyšetrovateľ inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR v súvislosti s incidentom ohľadne šikany rómskych chlapcov v Košiciach obvinil siedmich policajtov z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa a vydierania. Šiesti z nich už boli prepustení z Policajného zboru. Siedma obvinená policajtka je v súčasnosti práceneschopná, ale personálne konanie o prepustení voči nej bolo začaté. Obvinenie sa neskôr rozšírilo o ďalších troch policajtov, teda obvinených je desať.5. novembra 2010 - Pred Okresným súdom (OS) Košice II sa začalo hlavné pojednávanie s desiatimi policajtmi, ktorých Generálna prokuratúra (GP) SR obžalovala zo zneužívania právomocí verejného činiteľa a štyroch z nich aj z vydierania v prípade šikanovania rómskych detí na policajnej stanici, ktoré si nahrali na mobilné telefóny. V prípade dokázania viny pred súdom by im hrozil trest štyri až desať rokov väzenia.9. novembra 2011 - Súd s obvinenými bol v priebehu roka viackrát odročený. Napokon ho 9. novembra odročili na neurčito, pretože jeden z obžalovaných utrpel vážny úraz a bol dlhodobo práceneschopný.15. júla 2012 - Bývalý zástupca riaditeľa košického policajného oddelenia, ktorého zo zboru vyhodili po vypuknutí kauzy šikanovania rómskych chlapcov, sa môže vrátiť do radov polície. Vyplynulo to zo zverejneného rozsudku Najvyššieho súdu SR, ktorý potvrdil zrušenie jeho výpovede. Rozhodnutie o svojom vyhodení zo zboru zástupca šéfa oddelenia napadol na súde. Bratislavský krajský súd mu dal za pravdu ešte vo februári 2011, Najvyšší súd to potvrdil v júni 2012. MV SR podľa súdov nepreukázalo, že prepustený policajt vedel, čoho sa jeho podriadení na policajnej stanici dopúšťali, a že tomu mohol zabrániť.19. septembra 2013 - Na Okresnom súde Košice II sa opätovne začalo pojednávanie s desiatimi Košičanmi, ktorých Generálna prokuratúra SR obžalovala zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Prípad sa týka šikanovania rómskych chlapcov na policajnej stanici v marci 2009. V procese, ktorý sa začal v novembri 2010, sa pre dlhodobú práceneschopnosť členky senátu vec vrátila na začiatok. Obžalovaní totiž nesúhlasili s tým, aby súd pokračoval v pojednávaní po zmene senátu, takže sa celé pojednávanie muselo začať odznova.8. augusta 2014 - Ako svedok v kauze šikanovania rómskych detí na policajnej stanici v Košiciach vypovedal investigatívny novinár Tom Nicholson, ktorý o prípade písal ako prvý novinár. CD-disk s predmetnými videonahrávkami dostal Nicholson do redakcie denníka Sme poštou. Videonahrávku, ktorá zachytávala ponižovanie chlapcov, súd ako dôkaz nepripustil s odôvodnením, že nebol získaný zákonným spôsobom. Obžaloba tak bola odkázaná najmä na výpovede svedkov. Obžalovaní expolicajti vinu naďalej odmietali.27. februára 2015 - Oslobodzujúci rozsudok v kauze šikanovania rómskych chlapcov vyniesol Okresný súd Košice II.uviedla sudkyňa po vynesení rozsudku. Krajský súd však tento oslobodzujúci rozsudok zrušil.17. mája 2017 - Okresný súd Košice II v kauze šikanovania rómskych chlapcov opätovne vyniesol oslobodzujúci rozsudok.uviedla sudkyňa vo verdikte. Prvostupňový súd tak zopakoval rozsudok z februára 2015. Prokurátor opäť oznámil, že podáva odvolanie.