FOTO Svadba princa Harryho a herečky Meghan Markle: Mayová blahoželala Harrymu a Meghan. Prišli aj slávni hostia

Britská premiérka Theresa Mayová zablahoželala v sobotu britskému princovi Harrymu a jeho budúcej manželke Meghan Markleovej krátko pred ich svadobným obradom, informuje agentúra DPA.



"Z celého srdca blahoželám Harrymu a Meghan Markleovej pri príležitosti ich dnešného sobáša," napísala Mayová na sociálnej sieti Twitter a zároveň zaželala "krásny deň" všetkým, ktorí sa zúčastnia osláv v celej krajine.



Tisícky ľudí sa od ranných hodín zhromažďovali na ceste do Windsoru, píše agentúra AP. Medzi prvými hosťami, ktorí prišli do Windsorského zámku, bola napríklad americká moderátorka Oprah Winfreyová, herec Idris Elba, tenistka Serena Williamsová, spevák James Blunt, David a Victoria Beckhamovci, herec George Clooney s manželkou Amal či spevák Elton John s manželom Davidom Furnishom.

Na snímke zľava bývalý anglický futbalový reprezentant David Beckham a jeho manželka Victoria prichádzajú na svadbu britského princa Harryho s americkou herečkou Meghan Markleovou, ktorá sa bude konať v Kaplnke sv. Juraja na kráľovskom zámku vo Windsore v sobotu 19. mája 2018.

Foto: TASR/AP

Celkovo je na svadbu pozvaných 600 hostí vrátane členov kráľovskej rodiny a ďalších slávnych priateľov Harryho a Meghan. Medzi príbuznými, ktorí sa na svadbe zúčastnia, je aj brat princeznej Diany Charles Spencer či Harryho sesternica Zara Tindallová s manželom.

Na snímke sprava americký herec George Clooney a jeho manželka Amal Clooneyová prichádzajú na svadbu britského princa Harryho s americkou herečkou Meghan Markleovou, ktorá sa bude konať v Kaplnke sv. Juraja na kráľovskom zámku vo Windsore v sobotu 19. mája 2018.

Foto: TASR/AP



Vysokopostavení politici sa na zozname hostí nenachádzajú, oznámil ešte predtým Buckinghamský palác. Snúbenci pozvali do areálu Windsorského zámku 2640 ľudí z radov verejnosti. Z nich 1200 sú mladí ľudia, ktorí v rôznych oblastiach prejavili svoju výnimočnosť.



Svadobný obrad sa začne presne o 13.00 h SELČ, pričom program je naplánovaný do najmenších podrobností. Dvadsať minút pred začatím obradu prídu do Windsoru Harry s bratom Williamom, ktorý je zároveň aj jeho svedkom. Kráľovná Alžbeta II. spolu s manželom princom Filipom prídu o 12.52 SELČ a Meghan, ktorá si nevybrala na obrad svedkyňu, príde do kaplnky sv. Juraja posledná - tesne pred začiatkom obradu.



K oltáru povedie Meghan jej budúci svokor princ Charles. Bohoslužba bude podľa programu spájať tradíciu s modernými prvkami. Gospelový zbor zaspieva tesne pred vyslovením manželského sľubu hit "Stand by me" od zosnulého amerického speváka Bena E. Kinga zo 60. rokov.



Bohoslužbu bude celebrovať windsorský dekan David Conner. Dvojicu zosobáši arcibiskup z Canterbury Justin Welby, ktorý Markleovú v marci pokrstil, keď prijala anglikánsku vieru. Kázeň bude mať hlava americkej episkopálnej cirkvi Michael Bruce Curry.

Princovia Harry a William prišli do kaplnky sv. Juraja spoločne

Princ Harry spolu s bratom Williamom prišli ku kaplnke sv. Juraja vo Windsore, kde sa Harry zosobáši s americkou herečkou Meghan Markleovou, informuje agentúra AP.



Harryho a Williama pri kaplnke privítal windsorský dekan David Conner. William bude svedkom na svadbe svojho brata.



Na snímke zľava britský princ Harry spolu s bratom Williamom prišli ku kaplnke sv. Juraja vo Windsore, kde sa Harry zosobáši s americkou herečkou Meghan Markleovou v sobotu 19. mája 2018.

Foto: TASR/AP

Markleovú priviedol princ Charles

Medzitým sa na cestu z hotela Cliveden House, vzdialenom od Windsoru zhruba 16 kilometrov, vybrala aj Meghan Markleová. Spolu so svojou matkou Doriou Raglandovou sedela v starom modeli automobilu značky Rolls-Royce a tvár jej zakrýval závoj.Americká herečka Meghan Markleová prišla do kaplnky sv. Juraja na Windsorskom zámku, kde sa zosobáši s britským princom Harrym. Informuje spravodajský televízia Sky News.Markleová prišla z hotela do kaplnky v starom modeli automobilu značky Rolls-Royce z hotela Cliveden House, vzdialenom od Windsoru zhruba 16 kilometrov.

Na snímke vpravo nevesta Meghan Markleová prichádza v sprievode princa Charlesa (druhý sprava) na sobáš s princom Harrym (vľavo) v Kaplnke sv. Juraja na kráľovskom zámku vo Windsore v sobotu 19. mája 2018.

Foto: TASR/AP

Predtým do kaplnky sv. Juraja prišiel aj princ Harry spolu s bratom Williamom, ktorý je zároveň aj jeho svedkom na svadbe. Po nich prišli Markleovej matka Doria Raglandová, princ Charles spolu s Camillou a kráľovná Alžbeta II. s princom Philipom. Vzápätí ku kaplnke prišla aj manželka princa Williama Kate spolu so svojimi deťmi princom Georgeom a princeznou Charlotte, v sprievode svojej sestry Pippy a svadobných družičiek.