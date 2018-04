FOTO: Telesné pozostatky kardinála Josefa Berana sú už v Prahe

Vojaci nesú rakvu s telesnými pozostatkami českého kardinála Josefa Berana, ktorú prepravil vojenský špeciál z Vatikána do českej metropoly Prahy, 20. apríla 2018. Kardinál Beran žil od februára 1965 až do svojej smrti 17. mája 1969 v pápežskom internáte Nepoucenum. Rodák z Plzne, dlhoročný arcibiskup pražský a primas český zomrel vo vyhnanstve v Taliansku a bol ako jediný Čech pochovaný po boku pápežov v podzemí Baziliky sv. Petra. Niekdajší československý režim neumožnil jeho návrat do vlasti ani po smrti, aj keď si to Beran želal v poslednej vôli. Rakvu uložia v pondelok 23. apríla v Katedrále sv. Víta. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 20. apríla (TASR) - Český vojenský špeciál s telesnými pozostatkami kardinála Josefa Berana, vyzdvihnutými vo štvrtok z podzemia Baziliky sv. Petra vo Vatikáne, pristál v piatok podvečer na vojenskom letisku Praha-Kbely za prítomnosti predstaviteľov štátu i cirkvi. Po krátkej modlitbe zaznel privítací príhovor z úst predsedu českého Senátu Milana Štěcha.Informovali o tom české elektronické médiá.Rodák z Plzne, dlhoročný pražský arcibiskup a český prímas zomrel vo vyhnanstve v Taliansku a bol ako jediný Čech pochovaný po boku pápežov. Niekdajší československý režim neumožnil jeho návrat do vlasti ani po smrti, aj keď si to Beran želal v poslednej vôli. Tá sa naplnila v piatok repatriáciou niekdajšieho väzňa z obdobia nacizmu i komunizmu, ktorej začiatkom roka dal zelenú pápež František.Rakvu so zosnulým, ktorému budú môcť vzdať hold Pražania i návštevníci Prahy na viacerých miestach, uložia v pondelok 23. apríla v Katedrále sv. Víta.Kardinála Berana bude v Bazilike sv. Petra pripomínať pamätná tabuľa, kým náhrobná tabuľa z jeho dočasného miesta posledného odpočinku vo Vatikáne by mala skončiť v rodisku významného duchovného, západočeskej Plzni.