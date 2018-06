FOTO: Trenčiansky hrad by mal mať druhý vstup od lesoparku Brezina

Projekt obnovy Trenčianskeho hradu odštartovali slávnostným poklepaním základného kameňa, 5. júna 2018 v Trenčíne. Najväčší tohtoročný investičný projekt obnovy Trenčianskeho hradu prinesie novinku v podobe nového vstupu cez Južné opevnenie od Čerešňového sadu. Na snímke prst ukazuje na lávku, ktorá vznikne ponad priepasť v južnom opevnení. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Projekt obnovy Trenčianskeho hradu odštartovali slávnostným poklepaním základného kameňa, 5. júna 2018 v Trenčíne. Najväčší tohtoročný investičný projekt obnovy Trenčianskeho hradu prinesie novinku v podobe nového vstupu cez Južné opevnenie od Čerešňového sadu. Na snímke prst ukazuje na lávku, ktorá vznikne ponad priepasť v južnom opevnení. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Projekt obnovy Trenčianskeho hradu odštartovali slávnostným poklepaním základného kameňa, 5. júna 2018 v Trenčíne. Najväčší tohtoročný investičný projekt obnovy Trenčianskeho hradu prinesie novinku v podobe nového vstupu cez Južné opevnenie (na snímke) od Čerešňového sadu. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Projekt obnovy Trenčianskeho hradu odštartovali slávnostným poklepaním základného kameňa, 5. júna 2018 v Trenčíne. Najväčší tohtoročný investičný projekt obnovy Trenčianskeho hradu prinesie novinku v podobe nového vstupu cez Južné opevnenie (na snímke) od Čerešňového sadu. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Projekt obnovy Trenčianskeho hradu odštartovali slávnostným poklepaním základného kameňa, 5. júna 2018 v Trenčíne. Najväčší tohtoročný investičný projekt obnovy Trenčianskeho hradu prinesie novinku v podobe nového vstupu cez Južné opevnenie (na snímke) od Čerešňového sadu. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Projekt obnovy Trenčianskeho hradu odštartovali slávnostným poklepaním základného kameňa, 5. júna 2018 v Trenčíne. Najväčší tohtoročný investičný projekt obnovy Trenčianskeho hradu prinesie novinku v podobe nového vstupu cez Južné opevnenie (na snímke) od Čerešňového sadu. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 5. júna (TASR) – O rok bude mať Trenčiansky hrad druhý vstup pre verejnosť. Umožní ho spoločný projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), mesta Trenčín a juhomoravského mestečka Bučovice. V rámci projektu Trenčín, Bučovice, Chránime európske tradície (TreBuChET) zrekonštruujú južné opevnenie hradu a sprístupnia ho z lesoparku Brezina.Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku je TreBuChET jedným z dvoch úspešných projektov cezhraničnej spolupráce. „Je to projekt, ktorého úlohou je spájať kultúrne tradície, históriu oboch národov a ich kultúrnych pamiatok. Jednou z nich je aj Trenčiansky hrad, na ktorom sa vybuduje nový prístup od južného opevnenia. Sprístupnený priestor Trenčianskeho hradu sa tak zvýši o takmer tretinu,“ skonštatoval Baška.Vďaka projektu sa podľa neho prepojí Trenčiansky hrad s lesoparkom Brezina, čím vznikne nový priestor pre oddych rodín s deťmi a zvýši sa návštevnosť hradu. Predpokladané náklady projektu sú asi tri milióny eur, polovica pôjde na rekonštrukciu južného opevnenia, asi 500.000 eur bude stáť vybudovanie prístupovej cesty z lesoparku a náučného chodníka a približne milión eur je určených na rekonštrukciu Kniežacieho parku v moravskom mestečku Bučovice.Ako informovala vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková, rekonštrukčné práce južného opevnenia počítajú s rekonštrukciou Mlynskej veže, pribudne nový vstup, pokladňa.„Vstup bude po malom mostíku okolo Mlynskej veže, okruh bude pokračovať mostom cez priekopu. V priekope sa zrekonštruuje schodisko, ktoré vedie na horné terasy. Vznikne tak úplne nový návštevnícky okruh,“ priblížila Lamačková s tým, že harmonogram stavby je nastavený na 364 dní. „Stavebné práce sa začnú približne o tri týždne,“ doplnila.Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka participácia mesta Trenčín na projekte príde až v závere, keď bude dokončená rekonštrukcia južného opevnenia. Mesto v rámci projektu predĺži cestu z Čerešňového sadu, vybuduje chodník okolo Čerešňového sadu s mobiliárom.„Je to vynikajúca vec, lebo samotný Čerešňový sad je zveľaďovaný aktivistami a pre obyvateľov mesta dostane úplné nový zmysel. Po dokončení uvažujeme s rekonštrukciou celej Matúšovej ulice vrátane cesty na hrad od mesta,“ pripomenul primátor. Projekt lanovky na hrad nie je podľa neho momentálne reálny, po sprístupnení cesty z Čerešňového sadu na hrad vidí skôr perspektívu vyvážania turistov do atraktívnej lokality malými elektrobusmi.Starosta mestečka Bučovice Jiří Horák informoval, že súčasťou projektu je rekonštrukcia Kniežacieho parku v Bučoviciach za asi milión eur. „Zrekonštruujeme park, pribudnú nejaké drobné turistické zariadenia, postavia sa lávky. Lávky sa budú budovať tu na Trenčianskom hrade i v parku v Bučoviciach. Vidím v tom akúsi symboliku v spolupráci medzi Trenčianskym a Juhomoravským krajom a medzi Trenčínom a Bučovicami,“ zdôraznil Horák.