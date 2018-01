FOTO: V autobuse v Handlovej nahlásenú bombu nenašli

Foto: V autobuse smerujúcom zo Zvolena do Nového Mesta nad Váhom nahlásili bombu. Vozidlo SAD Trenčín stojí v súčasnosti v Handlovej a udalosť už rieši polícia. Na snímke autobusová stanica v Handlovej a autobus, kde nahlásili bombu 25. januára 2018. Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: V autobuse smerujúcom zo Zvolena do Nového Mesta nad Váhom nahlásili bombu. Vozidlo SAD Trenčín stojí v súčasnosti v Handlovej a udalosť už rieši polícia. Na snímke autobusová stanica v Handlovej a autobus, kde nahlásili bombu 25. januára 2018. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Handlová 25. januára (TASR) - Nahlásenú bombu v autobuse v Handlovej nenašli. TASR to vo štvrtok večer potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová, ktorá uviedla, že pyrotechnická prehliadka skončila s negatívnym výsledkom.

Bombu mal v autobuse SAD Trenčín, ktorý smeroval zo Zvolena do Nového Mesta nad Váhom, nahlásiť mladík, uviedla hovorkyňa spoločnosti Ivana Strelcová. Muž podľa nej nastúpil vo Zvolene do vozidla aj spolu so svojou priateľkou, následne vystúpil a priateľke poslal sms správu, že je v autobuse bomba. "Žena to oznámila polícii. Autobus prešiel do Handlovej, kde už na neho čakali policajti," doplnila.







Cestujúcich, ktorých bolo vo vozidle viac ako 20, dočasne umiestnili do budovy hotela v blízkosti autobusovej stanice v Handlovej.