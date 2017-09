Foto: V Banskej Bystrici otvorili novú autobusovú stanicu prepojenú s nákupným centrom - Vlak Bus Shopping Terminal

BANSKÁ BYSTRICA 21. septembra – V Banskej Bystrici vo štvrtok slávnostne začali prevádzku novej autobusovej stanice (AS), ktorá je prepojená s nákupným centrom.



„Vlak Bus Shopping Terminal je najmodernejšie hybridné centrum tohto typu na Slovensku. Som veľmi rád, že sme sa dostali do finále a 30-ročné najväčšie strašidlo Banskej Bystrice už patrí minulosti. Od dnes začíname s testovacou prevádzkou dopravnej časti. Na linke Banská Bystrica - Zvolen bude premávať zhruba 80 spojov. Z piatka na sobotu od polnoci presmerujeme na novú autobusovú stanicu komplet celú autobusovú dopravu, to znamená prímestskú aj diaľkovú. Od 1. októbra sem budú chodiť aj spoje MHD," uviedol na otvorení primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.





Kompletne bezbariérová

Pri realizácii sa pamätalo na ľudí s obmedzenou pohyblivosťou, nevidiacich aj slabozrakých. Dopravná časť patrí podľa primátora medzi najmodernejšie autobusové stanice na Slovensku."Celá dopravná časť je bezbariérová vrátane sociálnych zariadení. Je tam vodiaca dlažba pre slabozrakých," dodal Nosko s tým, že tento priestor spĺňa najprísnejšie kritériá na kvalitu, bezpečnosť aj komfort.Súčasťou vybavenia je SOS stanica vybavená defibrilátorom. V záujme bezpečnosti je v priestore AS aj 16 kamier napojených na pult mestskej polície.

Smart osvetlenie s takmer 300 LED svietidlami



Autobusová stanica je vybavená smart osvetlením s takmer 300 LED svietidlami, ktoré dosahujú až 90-percentnú úsporu elektrickej energie. Intenzita osvetlenia sa nastavuje v závislosti od počasia a prítomnosti cestujúcich či autobusov na stanici. Ak nie je zaznamenaný žiaden pohyb, tak sa osvetlenie zníži na nastavenú minimálnu hodnotu.



Obchodná plocha má 11-tisíc metrov štvorcových. „Všetky predajne sú prenajaté, máme tu viac ako 40 obchodných jednotiek a vzniklo 400 nových pracovných miest," doplnil k obchodnej časti konateľ investorskej spoločnosti Primum Ivan Hlaváček.

Prvé hybridné centrum na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Novú autobusovú stanicu spolu s obchodnou časťou Terminal Shopping Center začala stavať česká spoločnosť Primum v marci minulého roka. Napriek problémom s dodávateľskou firmou na jar tohto roka sa investorovi podarilo dokončiť stavbu v termíne.Autobusová stanica disponuje 19 farebne rozlíšenými nástupišťami pre diaľkové a prímestské linky, 20 lavičkami s integrovanou elektrickou zásuvkou, ôsmimi LCD panelmi na autobusových zastávkach a 20 informačnými obojstrannými LED panelmi.Spojenie autobusovej stanice so 40 obchodnými prevádzkami na 11 tisíc metroch štvorcových obchodnej plochy a 300 parkovacími miestami tak vytvára prvé hybridné centrum na Slovensku.