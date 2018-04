FOTO: V Grónsku sa konajú parlamentné voľby

Predvolebné plagáty pre nadchádzajúce grónske voľby na ulici v dánskom meste Nuuk 19. apríla 2018. V Grónsku, v autonómnom dánskom území, sa uskutočnia voľby v utorok 24. apríla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nuuk 24. apríla (TASR) - V Grónsku sa v utorok konajú miestne parlamentné voľby. Väčšina z 56.000 voličov dúfa, že nová vláda urýchli rast tamojšej ekonomiky, čo by v budúcnosti mohlo viesť k dosiahnutiu dlhodobého cieľa - získaniu nezávislosti od Dánska, informovala agentúra Reuters.Voliči však poukazujú aj na akútnejšie problémy tejto veľkej arktickej krajiny, najmä na nedostatočnú bytovú výstavbu, nízku úroveň vzdelávania, problémy súvisiace s globálnym otepľovaním, vysokú mieru samovrážd mladých ľudí alebo pohlavné zneužívanie v radoch domorodého obyvateľstva.Hlavným argumentom odporcov nezávislosti Grónska je finančná podpora, ktorá sem prúdi z Dánska. Ide každoročne o 3,6 miliardy dánskych korún (483 miliónov eur). Hoci dánska ústava priznáva Grónčanom právo rozhodnúť o svojej suverenite, ostrov by tak prišiel o zmienené dôležité dotácie.Grónsko, ktorého hlavné mesto Nuuk je bližšie k New Yorku než ku Kodani, sa stalo kolóniou Dánskeho kráľovstva začiatkom 19. storočia. Grónsko získalo autonómiu v roku 1979, samosprávu má od roku 2009, hoci Dánsko si stále ponecháva kontrolu nad diplomaciou a záležitosťami obrany.Prevažne ľadom pokrytý ostrov je zároveň závislý od rybolovu, nachádzajú sa tam i bohaté zásoby nevyužitých nerastných zdrojov. V krajine je v prevádzke iba jedna baňa. Grónsko sa tiež usilovalo posilniť cestovný ruch, tieto zámery však zastavila slabá infraštruktúra a značná byrokracia.V krajine sa naposledy konali voľby v roku 2014, keď vyše tri štvrtiny hlasov získala sociálnodemokratická strana Siumut. Podľa najnovších prieskumov sa zachová jej koalícia s ľavicovým subjektom Inuit Ataqatigiit, prípadne aj so stranou Demokraterne, ktorá je treťou najväčšou v Grónsku.