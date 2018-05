FOTO: V ruskom Udmurtsku sa rýchlo šíri požiar, evakuujú tisícky ľudí

Na likvidácii požiaru, ktorý sa medzičasom rozšíril na územie s rozlohou 300 hektárov, sa podieľa viac ako 400 hasičov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 16. mája (TASR) - Mimoriadny stav vyhlásili v stredu v okolí Pugačeva v ruskom Udmurtsku na východe európskej časti krajiny po tom, čo sa tam požiar z porastov rozšíril aj na územie neďalekého niekdajšieho armádneho cvičného priestoru a strelnice, čo malo za následok sériu explózií.Z oblasti preventívne evakuovali tisícky ľudí vrátane personálu a pacientov detského sanatória. Nikto z nich však podľa ubezpečenia miestnych úradov nebol v priamom ohrození.Na likvidácii požiaru, ktorý sa medzičasom rozšíril na územie s rozlohou 300 hektárov, sa podieľa viac ako 400 hasičov, ktorí majú k dispozícii vyše sto kusov špecializovanej techniky, ale aj posádky hasiaceho lietadla i viacerých helikoptér. Do oblasti dorazila aj hasičská vlaková súprava, informovalo ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie.Cestné komunikácie vedúce do požiarom zasiahnutej oblasti uzavreli. Evakuovaných dočasne umiestnili v neďalekej obci Malaja Purga, deti zo sanatória previezli do Iževska.Podľa dostupných informácií ruských médií k ujmám na zdraví v oblasti tentoraz nedošlo.Pred siedmimi rokmi mal požiar v muničnom depe v rovnakej oblasti dramatickejšie a tragickejšie dôsledky. Explózie poškodili vtedy v okolí asi 4000 budov. Pri likvidácii požiaru, ktorý si vynútil evakuáciu 28.000 ľudí, zahynul jeden príslušník ruských ozbrojených síl.Pred troma rokmi vypukli v tejto lokalite lesné požiare, ktoré viedli takisto k výbuchom.