FOTO: V stíhacích pretekoch vyhrala Ruska, Slovenka na 18. mieste

Na snímke zľava česká biatlonistka Lea Johanidesová, ruská biatlonistka Daria Virolajnenová a nemecká biatlonistka Denise Herrmannová na stupni víťazov po stíhacích pretekoch žien na 10 km v rámci 6. kola IBU Cup-u v biatlone v biatlonovom centre Osrblie 4. februára 2017. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Výsledky



stíhacie preteky na 10 km:



1. Virolajnenová (Rus.) 30:59,9 min (2 tr. okr.)



2. Johanidesová (ČR) +14,3 s (0)



3. Herrmannová (Nem.) +21,2 (5)



...



18. Terézia Poliaková (SR) +3:37,7 min (4)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Osrblie 4. feruára (TASR) - Ruská biatlonistka Daria Virolajnenová zvíťazila v stíhacích pretekoch IBU Cupu. V Osrblí na 10 km trati zdolala druhú Češku Johanidesovú o 14,3 sekundy a tretiu Nemku Herrmannovú o 21,2 s. Jediná slovenská biatlonistka na štarte Terézia Poliaková dobehla na 18. mieste (+3:37,7).Stíhacími pretekmi v Osrblí vyvrcholilo v sobotu 6. kolo IBU Cupu a keďže neštartovala Paulína Fialková, v šprinte tretia, tak Slovenky boli bez šance na výraznejšie umiestenie. Stíhačku vypustila aj Ivona Fialková, spoliehalo sa len na Teréziu Poliakovú (1-0-1-2), no jej vyše dvojminútová strata na štarte, s 25. miestom v šprinte, bola príliš veľká. Navyše minula dva úplne posledné terče a pokazila si celkový výsledok.Nemka Herrmannová si vedúce miesto zo šprintu dlho neudržala a po dvoch chybách v úvodnej streľbe ležmo už prepustila vedúcu pozíciu Ruske Virolajnenovej. Jej náskok na čele po druhej ležke ešte vzrástol na 39,7 sekundy, po prvej stojke predstavoval 26,1, no nie na Herrmannovú, ale na Češku Johanidesovú. Virolajnenová síce posledný terč nevybielila, no náskok si mohla užívať popri rýchlom behu až do cieľa.Terézia Poliaková bola v cieli na seba nahnevaná: