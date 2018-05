Foto: Verejnoprávne médium má slúžiť ľuďom, protestujúci pred pyramídou RTVS utvorili živú reťaz

BRATISLAVA 3. mája – Pre situáciu v RTVS vo štvrtok podvečer ľudia okolo budovy Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave vytvorili živú reťaz.Cieľom je pripomenúť vedeniu verejnoprávneho média, že televízia i rozhlas patria ľuďom a nie jeho vedeniu. Ako pre agentúru SITA povedal ohlasovateľ zhromaždenia a zároveň študent masmediálnej komunikácie Adam Bajo z Paneurópskej vysokej školy, živá reťaz je tiež symbolom toho, že ľudia sú to, čo bráni RTVS.

Ľudia vedia, čo chcú

Pripomenúť tiež má, že ak sa v televízii alebo v rozhlase niečo zlé deje, netreba sa báť proti tomu postaviť. „Ľudia reťaz vytvárajú sami, netreba ich vôbec organizovať,“ poznamenal Bajo s tým, že pred budovu rozhlasu prišli ľudia, ktorí vedia, čo chcú, a nechcú to, čo sa v RTVS deje. „Videl som tu Kristiána Čekovského,“ odpovedal ohlasovateľ na otázku, či sa do reťaze zapojili aj redaktori, s ktorými televízia minulý týždeň ukončili spoluprácu.V liste, ktorý ohlasovatelia živej reťaze adresujú generálnemu riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi, uvádzajú, že Slovensko potrebuje nezávislú RTVS. „Degradovanie redaktorov za prejavený názor sú praktiky z deväťdesiatych rokov, ba dokonca z iných režimov. Vysvetlite verejnosti svoje kroky! V období, keď celým Slovenskom otriasla vražda novinára a jeho snúbenice, je otázka slobodnej a nezávislej novinárskej práce o to dôležitejšia,“ píšu v liste.

Nedopustia normalizáciu

Vyzývajú v ňom tiež riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka a vedúcich pracovníkov spravodajstva, aby rýchlo vyriešili napätú situáciu v redakcii a svoje vnútorné rozpory riešili interne a kultivovane. „My občania Slovenskej republiky nedopustíme normalizáciu pomerov a nedovolíme, aby ťažko vybudovaná dôvera bola zničená,“ uzatvárajú ohlasovatelia živej reťaze list Rezníkovi.RTVS v piatok 27. apríla nepredĺžila zmluvy štyrom externým pracovníkom spravodajstva RTVS. Výpovede dostali štyria redaktori televízneho spravodajstva - kultúrna redaktorka Jana Masárová, redaktor zahraničia Matúš Dávid a redaktori domáceho spravodajstva Matúš Baňovič a Kristián Čekovský, výpoveď dala redaktorka a moderátorka rozhlasového spravodajstva Jana Maťková a editorka a dramaturgička Nikola Bajánová.Zhruba 170 novinárov zo slovenských médií po tomto kroku podpísalo spoločné vyhlásenie, v ktorom vyjadrujú znepokojenie zo súčasného diania v RTVS, ktoré nastalo len krátko po vražde novinára Jána Kuciaka.

Prejavuje sa cenzúra

"Nové vedenie RTVS cielene šikanuje, obmedzuje a zbavuje sa dlhoročných novinárov, ktorí v posledných rokoch zásadným spôsobom prispeli k obnoveniu dôvery verejnosti vo verejnoprávne médiá. Televíziu a rozhlas normalizujú ľudia, ktorých kariéra sa viac spája s politickým marketingom a PR ako s povolaním novinára.Ich súčasné kroky nenaznačujú, že sú schopní aspoň udržať doterajšiu kredibilitu spravodajských a publicistických relácií. Vo vysielaní sa začína prejavovať cenzúra a dozvedáme sa o pokusoch pretláčať do vysielania konšpirácie alebo propagandu. Redaktori, ktorí sa proti týmto praktikám verejne ohradia, sa stávajú obeťami perzekúcie vedenia," píše sa v spoločnom vyhlásení novinárov.