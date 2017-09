FOTO: Vo Veľkom Šariši oslavujú 800. výročie prvej zmienky o meste

Oslavy mesta Veľký Šariš pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky 9. septembra 2017. Na snímke pohľad na Šarišský jarmok. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Veľký Šariš 9. augusta (TASR) – Obyvatelia Veľkého Šariša si počas tohto víkendu pripomínajú 800. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Dnešný program je venovaný prezentácii kultúry a remesiel, všetky podujatia sa odohrávajú v centre mesta na Námestí sv. Jakuba. Nedeľa bude patriť Šarišským hradným hrám a program sa okrem slávnostného sprievodu presunie na hrad Šariš a lúku pod hradným vrchom.Dvojdňové oslavy otvoril primátor mesta František Bartko, ktorý privítal aj hostí z partnerských miest z Poľska, Maďarska a Ukrajiny.uviedol pre TASR Bartko.V kultúrnom programe sa v priebehu dňa predstavili kolektívy z Veľkého Šariša, folkloristi, žiaci z miestnej základnej umeleckej školy, rómsky súbor Romane Jile i hostia z Malého Šariša, Fintíc a Prešova. Na jarmoku ponúkajú svoje výrobky keramikárky, kováči, rezbári. Návštevníci si môžu pozrieť nakladanie kapusty, výrobu cínových šperkov, zhotovovanie pastierskych píšťaliek, drevených i prútených výrobkov.Nedeľňajší program (10.9.) sa začne o 11.00 h privítaním hostí a historickým sprievodom na námestí. Popoludní sa na lúke pod hradom predstaví šermiarska skupina Jago. Deti sa môžu tešiť na niekoľko rozprávok v podaní regionálnych divadelných súborov. Prídu aj sokoliari a zaznie dobová hudba.Na lesnej ceste, smerom na hrad, sa budú odohrávať interaktívne scénky na motívy rozprávok. Návštevníci sa môžu po ceste nahor zastaviť v Chyžke, čo je vojenský tábor Via Cassa.Na hradnom vrchu od 14.00 h vytvoria historickú atmosféru členovia speváckeho zboru Chorus Via Musica, šermiarska skupina Cohors, skupiny dobového tanca a hudby. Divadlo Portál zahrá deťom rozprávku Martinko Klingáč. Aj tu sa predstavia sokoliari.Do Veľkého Šariša budú v nedeľu jazdiť posilnené spoje MHD, linky číslo 45 a 21 budú premávať v skrátených 30-minútových intervaloch od zastávky DJZ v Prešove v čase od 12.00 do 19.00 h. V rámci mesta Veľký Šariš budú autobusy jazdiť zdarma.