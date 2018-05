FOTO: Výskum lokality kláštora pavlínov priniesol nevšedné nálezy

Medzinárodná archeologická dobrovoľnícka brigáda v Gombaseku v okrese Rožňava 4. mája 2018. Na výskume zaniknutého gotického kláštora rehoľného rádu paulínov v blízkosti Gombaseckej jaskyne pracovali študenti dvoch univerzít z Maďarskej republiky. Na snímke brigáda sa toho roku zamerala na priestor zaniknutého kláštorného gotického kostola. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Na snímke svorník s freskou z ukončenia gotickej klenby. Foto: TASR - Milan Kapusta

Na snímke múr kláštorného gotického kostola. Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Slavec 4. mája (TASR) – Svorník so zachovanou freskou, fragmenty stredovekých kódexov s časťami drevených dosiek či mince z 15. a 16. storočia. Všetky tieto nálezy našli archeológovia počas medzinárodného výskumu, ktorý v posledných týždňoch prebieha v lokalite zaniknutého kláštora pavlínov v Gombaseku, miestnej časti obce Slavec v Rožňavskom okrese. Hlavným realizátorom výskumu je Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote v spolupráci s katedrou archeológie Univerzity Loránda Eötvösa (ELTE) z Budapešti.priblížil archeológ GMM Alexander Botoš.V lokalite sa archeológom podarilo zachytiť aj staršie osídlenie.konkretizoval archeológ, podľa ktorého by v budúcnosti chceli preskúmať aj samotný areál kláštora, situovaný severne od kostola.Prvým krokom pred archeologickým výskumom bolo vyčistenie lokality od náletovej zelene, zeminy a stavebného odpadu. Koncom minulého roka ho realizovalo občianske združenie (OZ) Sine Metu, ktoré areál kláštora vlastní. V budúcnosti by sa toto miesto mohlo stať ďalšou turistickou atrakciou regiónu.uviedol predseda OZ Örs Orosz s tým, že pri kláštore bude i možnosť kempovania počas Gombaseckých kultúrnych slávností.Prvá písomná zmienka o pavlínskom kláštore v Gombaseku je z roku 1371. Fungoval do roku 1566, kedy z neho mníchov vyhnali Bebekovci a prestavali ho na renesančnú pevnosť. Lokalita je odbornej verejnosti dobre známa, ale komplexný archeologický výskum v nej bol realizovaný prvýkrát.