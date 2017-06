FOTO: Výstava o židovskom zápasníkovi, ktorý vyzval Hitlera na súboj

Na snímke exponát výstavy Dávid Unreich - Šampión, ktorý vyzval Hitlera v Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Múzeu židovskej kultúry v Bratislave 8. júna 2017. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Na snímke exponát výstavy Dávid Unreich - Šampión, ktorý vyzval Hitlera v Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Múzeu židovskej kultúry v Bratislave 8. júna 2017. Výstava približuje životný príbeh bratislavského rodáka, židovského zápasníka a majstra sveta v ťažkej váhe Dávida Unreicha (1907 - 1957), ktorý sa v medzivojnovom období výraznou mierou zasadil za zmierenie dopadov nastupujúceho fašizmu na bratislavskú židovskú obec. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júna (TASR) - Výstava Dávid Unreich – šampión, ktorý vyzval Hitlera na súboj, je v Múzeu židovskej kultúry (MŽK) v Bratislave. Jeho jedna miestnosť sa premenila na športovú svätyňu v podobe ringu z obdobia 30. rokov 20. storočia.na dnešnom otvorení výstavy povedal riaditeľ MŽK Pavol Mešťan, ktorý privítal veľvyslancov a ďalších hostí. Medzi nimi boli bývalí úspešní reprezentanti - zápasník Jozef Lohyňa a futbalista Dušan Titel, ktorí odhalili maketu zápasníka Unreicha.Expozícia obsahuje dobové plagáty, fotografie, články z československej, maďarskej, nemeckej, americkej a židovskej tlače. Tiež neplatný pas zápasníka. Koná sa pri príležitosti 110. výročia narodenia a 60. výročia úmrtia veľmi úspešného športovca s unikátnym životným príbehom Dávida Unreicha (1907-1957).povedal pre TASR jej kurátor Michal Vaněk.Autor výstavy Martin Mozer zostavil katalóg so životopisom úspešného rodáka, ktorého športovým klubom bol ŠK Makabea Bratislava. Víťaznú éru začal Unreich v roku 1929, keď sa v Bratislave konali majstrovstvá župy v gréckorímskom zápasení a zvíťazil v najťažšej hmotnostnej kategórii. Získal titul majstra Slovenska, bol niekoľkonásobným amatérskym majstrom Československa.V roku 1935 triumfoval na Makabiáde v Tel Avive. Stal sa profesionálnym zápasníkom a bojoval pod hebrejským menom Ben Šalom. Získal titul majstra sveta v Bukurešti a majstra Európy v Rige. Koncom roka 1938 s členmi klubu Makabea Unreich sformoval židovskú sebaobranu v reakcii na antisemitské útoky a bránil utláčanú židovskú komunitu v Bratislave.V Európe nenašiel premožiteľa, tak odišiel zápasiť do USA. Po vzniku Slovenského štátu sa už domov nesmel vrátiť, pretože ho považovali za nepriateľskú osobu. Unreich sa preto zapojil do novinovej kampane proti nacistickému Nemecku a spozavyzval na súboj diktátora Adolfa Hitlera. Texty z tlače potvrdzujú, že v USA dosiahol rekord – sto súbojov bez prehry. V New Yorku a okolí sa stal váženou osobnosťou a mal povesť férového športovca.Jeho rodičov v roku 1944 v jednom z posledných transportov deportovali do Auschwitzu. S nimi zavraždili v nacistickom vyhladzovacom tábore aj jeho sestru s dvoma malými deťmi. Kamene, ktoré v auguste 2016 osadili pred domom na Kapucínskej ulici, kde Dávid Unreich v Bratislave býval, pripomínajú pamiatku obetí holokaustu.Výstava potrvá do 31. januára 2018.