FOTO: Z košického sídliska Luník IX odvážajú stovky ton odpadu

Firma KOSIT začala s upratovaním na rómskom sídlisku Luník IX v Košiciach 14. mája 2018. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Košice 14. mája (TASR) - Mesto Košice začalo v pondelok s likvidáciou veľkého smetiska na sídlisku Luník IX. Rôzny odpad okolo dvoch bytových domov zvaných kukurice na Podjavorinskej ulici sa nahromadil až do výšky niekoľkých metrov. Z miesta sa dlhodobo šíri zápach.Odvoz odpadu za pomoci techniky a nákladných vozidiel zabezpečuje firma Kosit.uviedol pre TASR generálny riaditeľ firmy Marián Christenko. Odpad pôjde na skládku vo Veľkých Ozorovciach alebo Sírniku, energeticky sa už podľa riaditeľa prakticky nedá zhodnotiť.Podľa informácie magistrátu Okresný úrad Košice januárovým rozhodnutím zaviazal mesto, aby do 30. júna zabezpečilo zhodnotenie, resp. zneškodnenie nezákonne umiesteného odpadu na tomto prevažne rómskom sídlisku.konštatovala hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová. Do riešenia problému s odpadmi sa podľa nej zapojila aj miestna samospráva, pričom bez jej aktívnej účasti nie je možná radikálna zmena.Starosta mestskej časti Luník IX Marcel Šaňa pre TASR uviedol, že hromadenie odpadu je jeden z hlavných problémov, ktorý ťaží sídlisko i celé mesto a ktorý nie je jednoduché vyriešiť. Samospráva podľa neho prišla s niekoľkými opatreniami pre bytové domy na Podjavorinskej 10 a 12.povedal. Mestská časť zároveň pracuje na všeobecne záväznom nariadení s určením sankcií voči tým, ktorí by spôsobovali čierne skládky. Mestu tiež navrhuje prevod problémových bytových domov na Podjavorinskej 10 a 12 do majetku mestskej časti.dodal Šaňa.