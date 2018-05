FOTO: Zemplínska ostrá kosa v N. Hrušove preverila zručnosti koscov

Zemplínska ostrá kosa, deviaty ročník súťaže v ručnom kosení za účasti koscov zo Zemplína a ďalších regiónov Slovenska v obci Nižný Hrušov v okrese Vranov nad Topľou v sobotu 19. mája 2018. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Nižný Hrušov 19. mája (TASR) – Na súťaži v kosení sa v sobotu v obci Nižný Hrušov vo Vranovskom okrese zúčastnili štyri desiatky koscov. V poradí 9. ročník Zemplínskej ostrej kosy už pozná svojich víťazov v kategóriách deti do 18 rokov, ženy, muži do 60 a nad 60 rokov a tento rok pribudla nová kategória - kosenie s tzv. stodvadsiatkou kosou.uviedol pre TASR spoluorganizátor súťaže Juraj Barkóci.Ďalší z organizátorov Marek Hedvigy dodal, že víťazom v kategórii detí sa napokon stal Matúš Zemenčík z Vaňovky. Kategóriu žien ovládla Alexandra Majerská zo Svätoplukova. Medzi mužmi do 60 rokov dominoval Marcel Kurjan z Poproča a nad 60 rokov zvíťazil Jaroslav Chrebet z Cígeľa.Na súťaži sa zúčastnilo dohromady 41 koscov, pričom najmladší mal deväť a najstarší 78 rokov. Každý súťažil zvlášť, mal vymedzené svoje políčko s rozlohou 50 štvorcových metrov.Súťaž v kosení na Zemplíne, ktorá je v poradí treťou tohto roku na Slovensku, zorganizovali spoločne Slovenský kosecký spolok, tamojšia jednota dôchodcov, poľnohospodárske družstvo, miestna samospráva a Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou. Po vyhlásení výsledkov podujatie pokračovalo kultúrnym programom a okrem toho bola pre návštevníkov počas celého dňa pripravená aj ukážka remesiel.