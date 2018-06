FOTO: Žiaci si na farme v Zborove pozreli svoje adoptované kravy

Na snímke žiaci Základnej školy Chtelnica hladkajú teľa počas podujatia Deň otvorených dverí na slovenských farmách v poľnohospodárskom družstve Kočín 22. júna 2018. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Na snímke deti hladkajú prasiatko počas podujatia Deň otvorených dverí na slovenských farmách v poľnohospodárskom družstve Kočín 22. júna 2018. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Na snímke žiačka Základnej školy Chtelnica kŕmi koňa počas podujatia Deň otvorených dverí na slovenských farmách v poľnohospodárskom družstve Kočín 22. júna 2018. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zborov 22. júna (TASR) – Do dňa otvorených dverí na farmách sa zapojilo i Poľnohospodárske družstvo (PD) Magura v Zborove v okrese Bardejov. Farmy, ktoré pod neho patria, v piatok a v sobotu (23.6.) navštevujú žiaci a rodiny s deťmi. Môžu sa oboznámiť nielen s činnosťou farmy, ale i s kravami, ktoré si v rámci projektu "Adoptuj kravičku" a kampane "Slovenská mliečna rodina" adoptovali.uviedol pre TASR hlavný zootechnik PD Magura v Zborove Branislav Reviľák.Deti si môžu počas návštevy farmy pozrieť i kravu, ktorú si adoptovali.doplnila učiteľka Mária Molnárová, ktorá prišla do Zborova so šiestakmi zo Základnej školy Komenského v Lipanoch.Ako povedala, záujem medzi žiakmi o adoptovanie kravy bol veľký, niektorí ich majú aj dve či tri.Adoptuj kravičku je webová aplikácia umožňujúca virtuálnu adopciu kravičiek a zábavu s adoptovanou kravičkou. Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a správne stravovacie návyky, ako aj prispieť k zvýšeniu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska. Od septembra minulého roka sa do projektu zapojilo 78 mliečnych fariem, ktoré ponúkli na virtuálnu adopciu celkom 11000 kravičiek. Zatiaľ je adoptovaných 2665 z nich, ostatné ďalej čakajú na svojho nového majiteľa.Adopcia je virtuálna, 'náhradný rodič' s ňou nemá podľa riaditeľky Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM) Margity Štefánikovej žiadne starosti.povedala Štefániková.PD Magura chová podľa Reviľáka 1730 kusov dobytka, z toho je 650 kráv, zvyšok sú mladé teliatka a mladé býky. Denne produkujú približne 13.000 litrov mlieka, ktoré ďalej predávajú.