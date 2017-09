Foto: Zmodernizované Pendolino má aj detské kino, trať Praha – Košice prejde za 7 hodín a 16 minút

BRATISLAVA 26. septembra (WebNoviny.sk) - České dráhy, a. s., (ČD) a ich dcérska firma DPOV, a. s. - dílny pro opravy vozidel dokončili trojmesačnú modernizáciu interiéru prvého zo siedmich rýchlovlakov pendolino. Vlak, zabezpečujúci spojenie medzi Prahou a Košicami, prešiel kompletnou obnovou.

Praha - Košice za 7 hodín a 16 minút



Cestujúci ho budú môcť využívať najčastejšie pri spojoch SC 240 a 241 Košičan, rýchlovlak prekoná trať Praha - Košice za sedem hodín a šestnásť minút. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK), ktorá prevádzkuje rýchlovlak na území SR.







Obnovené pendolino v pondelok predstavili médiám cestou zo Žiliny do Ružomberka. Vybavenie súprav pendolino, ktoré za dvanásť rokov prevádzky najazdili takmer 27 miliónov kilometrov, už bolo opotrebované.



"Vymenili sme celkovo 327 sedačiek, teraz je miesto i medzi a pod sedačkami. Natiahli sme cez dva a pol kilometra nových káblov, vymenili sme kompletne klasické osvetlenie za led diodové svetlá," priblížil člen predstavenstva ČD Miroslav Kupec, zodpovedný za techniku, servis a majetok.



Doplnili podľa neho aj moderné prvky, ktoré predtým neboli vo vybavení vlakov obvyklé. "Do každej jednotky sme inštalovali 28 LCD monitorov nového vizuálneho informačného systému. Vo vlaku vzniklo i malé detské kino, dizajnovo sme viac odlíšili prvú a druhú triedu," uviedol Kupec.





Za 12 rokov 12 miliónov cestujúcich

Vlaky pendolino previezli za dvanásť rokov celkovo dvanásť miliónov cestujúcich. V roku 2015 ich využilo vyše 81 tisíc slovenských pasažierov, v minulom roku viac ako 96 tisíc, čo bolo medziročne takmer o 19 % viac. "Do konca augusta sa už pendolinom odviezlo viac ako 80-tisíc ľudí, a preto veríme, že tento pozitívny trend bude pokračovať aj naďalej," očakáva riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček."Národný dopravca do budúcich letných prázdnin vykoná rekonštrukciu interiéru v zostávajúcich súpravách, aby sme mali pre našich zákazníkov upravenú celú flotilu všetkých siedmich súprav pendolin," informoval člen predstavenstva ČD Michal Štěpán, zodpovedný za osobnú dopravu. "Až do budúceho leta je medzi Prahou a Ostravou vedených niekoľko vybraných trás inak operovaných pendolinom štandardnou klimatizovanou súpravou z klasických vozňov v kategórii InterCity," dodal.V siedmich súpravách pendolino bude zmodernizovaných spolu 49 vozňov, vymenených 2331 sedačiek, nainštalovaných 196 LCD monitorov a dosadené nové LED osvetlenie namiesto súčasného so žiarivkami. V každej jednotke bude zriadené detské kino. "Priestory v Prahe nám umožňujú modernizovať celú dvestometrovú jednotku rozdelenú na dve časti v uzavretej hale na dvoch susedných koľajách," povedal predseda predstavenstva DPOV Roman Kott.