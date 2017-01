Fotogaléria Ples v opere 2017: Ples v opere otvoril plesovú sezónu na Slovensku

V sobotu večer sa v historickej budove SND v Bratislave uskutočnil 17. ročník dobročinného Plesu v opere, ktorý opäť symbolicky otvoril plesovú sezónu na Slovensku. Na tristo prominentných párov čakalo i tentoraz viacero unikátnych vystúpení.

O prvý silný zážitok večera sa postarali už tvorcovia úvodného ceremoniálu, choreografka Jana Burkiewicz a hudobný dramaturg Oskar Rózsa, ktorí tentoraz siahli po jedinečnej téme návratu k slovenským koreňom prostredníctvom ľudových motívov a zvyklostí v netradičnom spojení s modernou.



V hlavnej úlohe sa predstavil umelecký súbor Lúčnica, ktorý okrem vlastných inštrumentalistov počas vystúpenia sprevádzalo i kvarteto zložené z virtuóznych hudobníkov Martina Valihoru, Oskara Rózsu, Stanislava Palúcha a Marcela Comendanta. V dvoch z piatich obrazov sa na parkete po boku Lúčnice objavila i americká soulová a R´n´B speváčka Ali Caldwell, ktorá si spolu s nimi zaspievala dve slovenské ľudové piesne.







Úderom na gong ples otvorila Emília Vášaryová



O sprievodné slovo sa počas večera postarala herečka Zuzana Mauréry, ktorá v úvode Plesu v opere požiadala o tradičný príhovor jeho hostiteľov, riaditeľa SND Mariána Chudovského a generálneho riaditeľa Orange Slovensko Pavla Lančariča.





Obrazom: 17. Ples v opere



Prekvapením aktuálneho ročníka Plesu v opere bola i osobnosť, ktorá symbolicky udrela na gong. Tentoraz organizátori touto úlohou poverili namiesto hlavného hudobného hosťa večera ambasádorku dobročinného poslania Plesu v opere a herečku činohry SND Emíliu Vášáryovú.



"Som veľmi poctená, že môžem takto symbolicky otvoriť nádherný, ale predovšetkým dobročinný Ples v opere 2017. Práve dobročinnosť nadobúda v posledných rokoch a dodáva plesu zvláštny, celkom iný a spoločensko-závažný rozmer. Bola by som veľmi rada, keby môj gong zarezonoval v srdciach všetkých vás, ktorí venujete svoje prostriedky a svoj čas na pomoc druhým. Ďakujem vám," povedala v úvode večera herečka.



Celeste Buckingham mala veľkú trému



Následne hostí na parkete roztancoval rozhlasový Big Band Gustava Broma pod taktovkou legendárneho Vlada Valoviča, pričom v ďalších priestoroch divadla historickej budovy SND predstavila po prvý raz na Plese v opere svoj repertoár Ľudová hudba Lúčnica pod vedením primáša Martina Sleziaka. Svoju premiéru na Plese v opere si zažila i speváčka Celeste Buckingham, ktorá si zaspievala spolu s new-age popovou kapelou King Shaolin.





"Vystúpenie sme si veľmi užili, no musím priznať, že som mala veľkú trému, čo sa mi často nestáva, lebo koncerty už sú pre mňa zvyk a s kapelou King Shaolin sme už naozaj dobre zohratí. Táto akcia bola však pre nás hudobne úplne iná. Je to jedna z najprestížnejších akcií na Slovensku, takže bolo pre nás veľmi dôležité, aby sme sa prispôsobili a aby sme našou hudbou zároveň vynikli. Hrali sme v podstate všetky pesničky, ktoré hrávame aj na bežných koncertoch, no pridali sme pár, ktoré sa nám hodili na ples, či už išlo o skladby vo valčíkovom tempe alebo o slaďáky, ktoré sme si mysleli, že mohli zaujať práve skupinu ľudí, ktorí chodia na takéto prestížnejšie akcie. Mali sme výnimočne aj klaviristu Martina Majla Štefánika. Neboli sme celkom vo svojej koži, no na druhej strane sme si to veľmi užili. Tešíme sa, že sme dostali možnosť zažiť hudobne niečo úplne iné a myslím, že aj ľudia sa z toho tešili," povedala speváčka v rozhovore pre agentúru SITA.



Skupina Alphaville zahrala svoje najväčšie hity



V druhej časti večera hostí zabavili David Koller Band s Lenkou Dusilovou a polnoc patrila známej nemeckej skupine Alphaville, ktorá zahrala svoje najväčšie hity ako Forever Young, Big In Japan či Sound Like a Melody. Ich vystúpením hudobný program však nekončil. Na pódium sa následne postavili Andrea Zimányiová spolu s Vašom Patejdlom a o zábavu sa postarala i skupina Funkiez spolu so speváčkou Nicole J. McCloud.





Riaditeľka Plesu v Opere Andrea Cocherová zhodnotila večer nanajvýš pozitívne. "Tie prípravy sú veľmi dlhé a zrazu je po tom, no pre nás je vždy veľkou radosťou a zadosťučinením, keď vidíme, že sa hostia bavili, že ich oslovil program, ktorý sme pre nich pripravili, a že všetko prebehlo v poriadku," povedala pre agentúru SITA.



"Zároveň je veľmi dobrá správa, že už teraz so stopercentnou istotou vieme, že nové centrum včasnej intervencie v Trenčíne bude otvorené. Presnú výšku vyzbieraného výťažku oznámime približne o dva týždne a podľa toho, aká bude finálna suma vysoká, budeme uvažovať nad tým, ako by sme ešte vyzbieranými prostriedkami vedeli pomôcť," vyzdvihla charitatívny rozmer podujatia.



Plesoví debutanti



Ples v opere si i tento rok niektorí prominenti vychutnali po prvý raz. Medzi plesových debutantov sa zaradil aj jeden z členov čestného plesového výboru, majster sveta a olympijský víťaz Matej Tóth.



"Ja sa priznám, že nie som veľmi plesový človek. Mám toľko povinností, že voľný čas trávim skôr doma v kruhu rodiny a radšej si spravím program s deťmi. Na ples idem možno tak v priemere raz za rok a som rád, že tento rok vyšiel práve Ples v opere. Ako jeden z členov výboru som sa zároveň snažil šíriť jeho charitatívnu myšlienku. Navštívil som osobne centrum včasnej intervencie v Banskej Bystrici, kde som sa mohol stretnúť s rodinami, ktoré jeho služby využívajú, a som veľmi rád, že výťažok z Plesu v opere poputuje práve na tieto centrá," povedal pre agentúru SITA.



Okrem neho po prvý raz na Ples v opere zavítali i herečka Oľga Belešová, herec Marek Majeský či moderátor Milan Zimnýkoval alias Junior.