Fotograf A. Belovežčík získal hlavnú cenu súťaže Slovak Press Photo

Fotograf Andrej Belovežčík. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 19. októbra (TASR) – Hlavnú cenu Grand Prix za najlepšiu fotografiu v prestížnej novinárskej súťaži Slovak Press Photo 2017 získal Andrej Belovežčík zo Stropkova. Tento voľný fotograf najviac zaujal medzinárodnú porotu svojím čiernobielym radostným záberom Praha 2017 - Staromestské námestie. Laureát s ňou zvíťazil aj v kategórii Každodenný život.Na slávnostnom vyhodnotení šiesteho ročníka súťaže si vo štvrtok v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave prevzali ceny ďalší úspešní autori.Sériou záberov z tureckého referenda o rozšírení právomocí prezidenta Áno Erdoganovi, nie demokracii získal prvú cenu voľný fotograf Robert Barca v kategórii Aktualita. Druhý skončil Tomáš Benedikovič (Denník N) so snímkami Veľké protikorupčné pochody, tretí Michal Smrčok (Plus jeden deň) nazval svoju reportáž štrajkujúcich zamestnancov za vyššie mzdy Festival Volkswagen 2017.V rovnakej kategórii samostatných fotografií sú najlepšie politické momentky. Víťaz Boris Németh (Týždeň) pohotovo zachytil predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka, ako sa z televízie od premiéra Roberta Fica dozvedá o odvolaní svojho ministra Petra Plavčana. Druhú cenu získal Peter Korček (Život) za záber protestujúcich v New Yorku po vyhlásení výsledkov prezidentských volieb.V kategórii Každodenný život, séria sú najlepší voľní fotografi v poradí: 1. Marek Pupák, 2. Alexander Rehorovsky, 3. Marek Jančúch. Porota udelila Čestné uznanie Andrásovi A. Cséfalvayovi (Parameter.sk) za reportáž o živote hendikepovaného žiaka. Za Belovežčíkom v tejto kategórii samostatných fotografií skončili voľní fotografi Richard Dömös a Katarína Lišková.Najviac cien odovzdali v kategórii Portrét. Za série sú najúspešnejší voľní fotografi: 1. Ľuboš Kotlár, 2. Dávid Doroš, 3. Dorota Holubová a Čestné uznanie patrí Barbore Prekopovej. V samostatných fotografiách tiež dominovali voľní fotografi: 1. Soňa Maletz, 2. Petra Bašňáková, 3. Michal Smrčok (Plus jeden deň), Tomáš Halász (Mono) získal Čestné uznanie.Porota v kategórii Príroda série neudelila 1. miesto, na 2. skončila Diana Černáková (SITA) a 3. Róbert Csére (voľný fotograf). V samostatných fotografiách sú ocenení iba voľní fotografi. Z nich Tomáš Hulík sa teší z 1. i 2. ceny, Ivan Horváth z 3. aj Čestného uznania.Voľní fotografi sú úspešní aj v kategórii Šport. V sérii zvíťazil Karol Stollmann pred Eduardom Genserekom. V samostatných fotografiách je 2. Andrej Belovežčík a 3. Milan Gross. Čestné uznanie patrí Jozefovi Jakubčovi (SME).Porota v kategórii Svet umenia udelila po tri ceny. V sérii je poradie: 1. Boris Németh (Týždeň), 2. Dorota Holubová, 3. András Á. Cséfalvay (Parameter.sk). V samostatných fotografiách zvíťazila Eszter Asszonyi (voľná fotografka), 2. Boris Németh (Týždeň), 3. Matej Kalina (News and Media Holding).Ceny si prevzali aj študenti a mladí fotografi do 25 rokov, ktorí súťažili v medzinárodnej konkurencii, podobne ako účastníci v kategórii Stredoeurópska fotografia. Soňa Maletz bola vyhodnotená ako Mladý talent roka.Grant Bratislavy v hodnote 2000 eur si prevzala Olja Triaška Stefanovic za súbor fotografií stavebných premien hlavného mesta. Pre TASR uviedla, že v tejto tematike bude pokračovať.V medzinárodnej súťaži krátkych videí získal Čestné uznanie slovenský autor Tomáš Rafa.Najlepšie fotografie sú na výstave v Múzeu mesta Bratislavy a Justiho sieni Primaciálneho paláca od 20. októbra do 30. novembra.