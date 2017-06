Fotograf Filip Kulisev vystavoval svoje diela na Severnom póle

Fotograf a cestovateľ Filip Kulisev mal v stredu 21. júna výstavu priamo na Severnom póle. Foto: Filip Kulisev Fotograf a cestovateľ Filip Kulisev mal v stredu 21. júna výstavu priamo na Severnom póle. Foto: Filip Kulisev

Bratislava/Murmansk 22. júna (TASR) - Fotograf a cestovateľ Filip Kulisev mal v stredu 21. júna výstavu na doteraz najnetradičnejšom mieste. Svoje diela ukázal na najsevernejšom bode planéty, priamo na Severnom póle. "Ak berieme, že oba póly, Mariánska priekopa a Mount Everest sú hraničnými bodmi našej planéty, tak Severný pól je prvý z nich, ktorý sa mi podarilo navštíviť. Mám z toho radosť," uviedol pre TASR Filip Kulisev. Na Severnom póle vystavil 22 diel, medzi ktorými boli zastúpené všetky kontinenty.Do výberu sa dostali národné parky z Tanzánie, Havajských ostrovov, neuveriteľný prírodný výtvor v tvare srdca v mangrovníkových porastoch Novej Kaledónie či prírodné krásy severských oblastí Grónska, Islandu a Špicbergov. Nechýbalo ani Slovensko, ktoré bolo zastúpené Spišským hradom. Na najsevernejšom bode Zeme dokonca podpisoval limitovanú verziu svojej poslednej knihy Element. Kulisev navštívil Severný pól v rámci expedície organizovanej spoločnosťou Poseidon Expedition."Severný pól je magické miesto. Prišli sme počas najdlhšieho dňa na svete, ktorý trvá presne pol roka. Potom ho na rovnaké obdobie vystrieda polárna noc. Zaujímavosťou miesta, kde sa stretávajú všetky poludníky, je aj to, že kamkoľvek sa z neho vyberiete, idete na juh," konštatoval fotograf a cestovateľ, ktorý sa na Severný pól dostal s najmodernejším jadrovým ľadoborcom 50 Year of Victory.Tento kolos má impozantné rozmery. Pri dĺžke 160 metrov dokážu dva jadrové reaktory vyvinúť silu 75.000 koní. "Medzi oboma trupmi lode je voda, ktorú možno vďaka dômyselnej konštrukcii podľa potreby prečerpávať do rôznych jej častí, a tak zlepšiť ľadoborné schopnosti. Loď má netradičný, lyžicový tvar a dokáže vlastnou váhou prelomiť ľad hrubý až osem metrov. Okrem toho ju konštruktéri zostrojili tak, aby nepretržite fungovala štyri roky. To ma upokojilo, ak by sme všetko nestihli počas plánovaných 12 dní," poznamenal s tým, že krátky pobyt na Severnom póle okorenili aj nevšedné plavecké výkony. "Aj na Severnom póle sa dá kúpať. Voda mala jeden stupeň pod nulou a vyskúšala ju aj moja manželka Zuzka," dodal Kulisev.Viceprezident spoločnosti Poseidon Expedition Jan Bryde je nadšený spoluprácou s Filipom a Zuzanou Kulisevovcami. "Dohodli sme sa na viacerých spoločných projektoch. Filip bude fotiť polárne oblasti v Arktíde a Antarktíde na našich lodiach. Tieto fotografie potom budeme prezentovať na ďalších expedíciách po celom svete," dodal Bryde.Filip Kulisev, Master QEP, FBIPP, sa za uplynulé desaťročie prepracoval do svetovej špičky vo fotografovaní prírodných scenérií. Absolvoval takmer 200 individuálnych výstav na Slovensku a po celom svete. Vydal osem kníh, ktoré ukazujú nádheru, rozmanitosť prírody a rozprávajú aj jeho príbehy z ciest. Ako jeden z dvoch fotografov na svete získal najvyšší európsky titul Master QEP (Qualified European Professional Photographer) v kategórii príroda a zároveň aj najvyšší titul Fellowship od britského inštitútu profesionálnych fotografov. Hľadá krásne a unikátne miesta na Zemi, ktoré prostredníctvom fotografií prináša milovníkom prírody na Slovensku aj vo svete. Chce tak prispieť k ochrane biodiverzity a prírodného bohatstva planéty. Patrí k milovníkom prírody a podporuje aktivity na jej ochranu aj pre budúce generácie.