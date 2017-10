Fotograf Filip Kulisev vystavuje po prvý raz na Novom Zélande

Aurelio De Laurentiis, archívna snímka. Foto: TASR/AP Aurelio De Laurentiis, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Auckland/Bratislava 16. októbra (TASR) - Slovenský fotograf a cestovateľ Filip Kulisev po prvý raz predstavil výstavu svojich diel Amazing Planet v Aucklande na Novom Zélande. Na slávnostnom otvorení výstavy v Aotea centre, ktorá predstavuje prírodné krásy zo všetkých kontinentov, nechýbala novozélandská politická a diplomatická elita. "Nový Zéland považujem za jednu z najkrajších krajín Zeme, kde sa veľmi rád vraciam. Na relatívne malom území súostrovia sú sústredené krásy, ktoré inde na svete nenájdete," uviedol Filip Kulisev.Veľvyslanec SR v Austrálii a na Novom Zélande Igor Bartho považuje výstavu za výbornú propagáciu Slovenska u protinožcov. "Po úspešnej prezentácii Slovenska vďaka výstave Amazing Planet Filipa Kuliseva a krstu jeho knihy Úžasné Slovensko v Sydney, majú možnosť vidieť skvelé fotografie a knihu aj v Aucklande," komentoval prezentáciu Igor Bartho s tým, že už otvorenie výstavy organizované naším veľvyslanectvom v spolupráci s honorárnym konzulom SR v Aucklande Petrom Kielym pritiahlo nečakane veľký počet záujemcov. "Je to fantastické, že sa ľudia aj na Novom Zélande zaujímajú o Slovensko. Rovnako je skvelé, že sa nám spolu s Filipom podarilo predstaviť Slovensko a verím, že aj vzbudiť záujem o jeho návštevu."Výstava potrvá do 6. novembra. Počas nej sa bude premietať aj krátky film Amazing Slovakia, ktorý mal svetovú premiéru v septembri v Bratislave.Filip Kulisev, Master QEP, FBIPP sa za uplynulé desaťročie prepracoval do svetovej špičky vo fotografovaní prírodných scenérií. Absolvoval takmer 200 individuálnych výstav na Slovensku a po celom svete. Vydal deväť kníh, ktoré ukazujú nádheru a rozmanitosť prírody a rozprávajú aj jeho príbehy z ciest. Ako jeden z dvoch fotografov na svete získal najvyšší európsky titul Master QEP (Qualified European Professional Photographer) v kategórii príroda a zároveň aj najvyšší titul Fellowship od Britského inštitútu profesionálnych fotografov (FBIPP). Hľadá krásne a unikátne miesta na Zemi, ktoré prostredníctvom fotografií prináša všetkým milovníkom prírody na Slovensku aj vo svete. Chce tak v prvom rade prispieť k ochrane biodiverzity a prírodného bohatstva planéty. Patrí k nadšeným milovníkom prírody a podporuje aktivity na jej ochranu aj pre budúce generácie.