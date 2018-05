Fotograf Y. Dojč výstavou Last Folio pripomína dôsledky holokaustu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Adriána Antošková Foto: TASR/Adriána Antošková

Bratislava 4. mája (TASR) – Spomienky na holokaust, nemeckými nacistami takmer zlikvidovanú židovskú komunitu nielen na Slovensku, predstavuje bratislavská výstava Yuriho Dojča Last Folio. Je v Rakúskom kultúrnom fóre, kde potrvá do 1. júna. Ďalšiu jej časť otvoria v piatok v lučeneckej synagóge.Umelecké fotografie sú inšpirované opustenou židovskou školou na východnom Slovensku, kde čas zostal stáť v roku 1942, keď všetkých z nej odviezli do táborov. Učebnice, slohové práce s opravami, úlohy, dokonca aj cukor pretrvali dlhú dobu v skrinkách. Tiež rozpadnuté knihy na zaprášených policiach ako poslední svedkovia kedysi kvitnúcej kultúry, ktorých Dojč vníma ako individuálne preživších. Jeho fragmenty kníh ako v portréte sú zachované vo svojej definitívnej kráse.Podľa veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku Helfrieda Carla fotograf týmto projektom pôsobivým spôsobom pripomína a spoluvytvára stredoeurópsky priestor spomienok na šoa, vyvražďovanie Židov počas druhej svetovej vojny. Termín výstavy nie je náhodný, pretože pripomína udalosti z 5. a 6. mája 1945, keď jednotky americkej armády oslobodili okolo 40.000 väzňov v koncentračných táboroch Mauthausen a Gusen.na jej štvrtkovom (3.5.) slávnostnom otvorení povedal Carl.Súčasťou vernisáže v zaplnenej galérii bolo premietanie dokumentárneho filmu Katye Krausovej o holokauste a fotografovaní Yuriho Dojča. Tiež diskusia s rakúskym novinárom Erhardom Stacklom, poradcom prezidenta SR Andreja Kisku Martinom Bútorom a fotografom, ktorý z Kanady prišiel na niekoľko dni do rodnej krajiny.Keď sovietske vojská v auguste 1968 vtrhli do Československa Dojč bol účastníkom letného študentského programu v Londýne a náhle sa stal utečencom. O rok neskôr pristál v kanadskom Toronte, kde žije dodnes. Jeho komerčné aj umelecké diela mu priniesli veľké uznanie a pravidelne sa objavujú na výstavách a v publikáciách. Zachytávajú celé spektrum od portrétov kanadských vojnových veteránov až po obrazy miest.Tomuto projektu sa venuje od roku 1997 a v rôznych podobách ho videli v USA, Nemecku, Rusku, Jeruzaleme a iných krajinách. Niekoľko fotografií z neho je súčasťou zbierky Kongresovej knižnice vo Washingtone.