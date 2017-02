Fotografie i testy DNA potvrdili smrť jedného z vplyvných veliteľov IS

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Paríž 16. februára (TASR) - Testami DNA sa potvrdilo, že pri operácii americkej armády, ktorá sa uskutočnila v Iraku začiatkom februára, prišiel o život aj francúzsky občan Rachid Kassim, jeden z vplyvných veliteľov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).Ako dnes informoval portál France Info, americkej Ústrednej spravodajskej službe (CIA) sa podarilo získať i fotografiu mŕtveho tela. V spolupráci s francúzskymi úradmi jeho totožnosť potvrdili aj testy DNA.Kassim bol pre Francúzsko i USA jedným z prioritných terčov ich útokov v Iraku. Členom IS sa Kassim stal v roku 2012. Vždy bol veľmi aktívny na sociálnych sieťach - hovorilo sa o ňom, že nových členov IS verboval prostredníctvom sociálnych sietí, napríklad prostredníctvom komunikačnej aplikácie Telegram.Nových sympatizantov Islamského štátu sa snažil tiež naviesť na páchanie teroristických útokov na francúzskom území.Priznal sa tak k zodpovednosti za viacero atentátov - napríklad k vražde kňaza Jacqua Hamela spáchanej vlani v júli priamo v kostole v meste Saint-Étienne-du-Rouvray.Podozrivý je aj z toho, že stál za vraždou dvojice policajtov v meste Magnanville, ako i za viacerými plánmi útokov, ktoré sa francúzskej tajnej službe a polícii podarilo odhaliť a včas prekaziť.Spravodajská stanica RTL v tejto súvislosti spomenula opustené auto s plynovými fľašami, ktoré sa našlo zaparkované neďaleko katedrály Notre Dame v centre Paríža.Vlani v novembri sa na internete objavilo interview výskumníka z Univerzity Georgea Washingtona s Kassimom, v ktorom sa priznáva k veľkej nenávisti voči Francúzsku.uviedol vtedy Kassim.Kassim mal 29 rokov, pochádzal z francúzskeho mesta Roanne a do svojej radikalizácie pracoval ako sociálny pracovník.