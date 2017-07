Fotografka D. Holubová predstavuje život skejtbordistov na Bali

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júla (TASR) – Výstava fotografky Doroty Holubovej s názvom Balifornia je sprístupnená na prízemí Stredoeurópskeho domu fotografie (SEDF) v Bratislave.Na takmer 30 čiernobielych záberoch zachytáva undergroundovú skejtovú komunitu z Bali. Fotografie sú z unikátneho miesta zvaného Pretty Poison, prázdneho betónového bazéna uprostred ryžového pola na ostrove Bali, kde sa skejtuje, hrajú kapely alebo organizuje zábava.Podľa kurátorky výstavy Michaely Bosákovej začiatkom 70. rokov 20. storočia neboli ešte vynájdené verejné skejtparky a preto mladí skejteri začali fungovať v prázdnych bazénoch. Bali je raj pre surferov a keď upadnú tropické horúčavy, skejtovanie sa stáva surfovanie po chodníku. Staršia austrálska dáma mala perfektný nápad a vybudovala prázdny bazén uprostred ryžového pola. Sú tam skejt-džemy, tetovači na gaučoch, hardrockové kapely, pivo, cigarety, umelci zo všetkých kútov sveta a najmä zaujímavé tváre, ktoré nestretnete nikde inde ako na tomto exotickom ostrove.povedala pre TASR na dnešnom otvorení výstavy mladá fotografka.Dorota Holubová je absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2012 spolupracuje so SEDF a združením FOTOFO, kde je v organizačnom tíme medzinárodného festivalu Mesiac fotografie. Počas piatich rokov organizovala, "kurátorovala", podieľala sa na propagácii fotografických výstav do Fotonovín a publikácií. Od roku 2014 sa venuje fotografii profesionálne. Absolvovala fotografickú stáž v Soule u kórejského fotografa Youngho Kanga (2016) a vo februári participovala na dokumentárnom projekte Child v Nepále o deťoch žijúcich na ulici. V súťaži Slovak Press Photo 2016 získala prvú cenu so sériou fotografií v kategórii Každodenný život. Výstava vznikla s podporou Veľvyslanectva Indonézie na Slovensku.