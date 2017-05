Foudyová pokračuje ako analytička ESPNi, podpísala viacročnú zmluvu

Julie Foudyová (vpravo) z Nemecka sa bezradne pozerá na chrbát Sandry Minnertovej z USA, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 5. mája (TASR) - Bývalá americká futbalová reprezentantka Julie Foudyová bude aj naďalej analytičkou pre stanicu ESPN. S vedením športovej televízie sa dohodla na viacročnom predĺžení kontraktu.Dvojnásobná majsterka sveta a dvojnásobná držiteľka zlata z OH pôsobí v televízii ako analytička v štúdiu od roku 2005. Foudyová sa stala jednou z prvých žien v americkej televízii, ktorá pokrýva hlavné medzinárodné futbalové udalosti. Do budúcna sa bude venovať futbalu, olympiáde a šampionátom NCAA. Informovala agentúra AP.