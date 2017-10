FPÖ je otvorená rokovaniam so všetkými; očakáva, že sa Kurz ozve

Predseda rakúskej politickej strany Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) Heinz-Christian Strache, archívna snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Viedeň 17. októbra (TASR) - Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorej plus v nedeľňajších parlamentných voľbách patril medzi najväčšie a ktorej zisk stačí zatiaľ na druhú priečku, je otvorená pre rozhovory so všetkými zainteresovanými.Vedenie strany poverilo predsedu Heinza-Christiana Stracheho právomocami vyjednávať so všetkými, ktorí slobodných oslovia, uviedli dnes podpredsedovia FPÖ Norbert Hofer a Manfred Haimbuchner.FPÖ očakáva, že líder ľudovcov z ÖVP Sebastian Kurz bude iniciovať rokovania so slobodnými, keď dostane poverenie na zostavenie budúcej vlády krajiny.Podľa slov nedávneho prezidentského kandidáta Norberta Hofera niet dôvodov ponáhľať sa, pretože je potrebné zostaviť rozumný program. Osobne nepredpokladá, že by sa koaličné rokovania začali už počas nadchádzajúceho víkendu.Hofer súčasne zdôraznil, že slobodní nepôjdu do koalície za každú cenu. Na otázku o prípadných podmienkach síce žiadne nechcel konkretizovať, ale poukázal tlačovú konferenciu šéfa strany naplánovanú na stredu. Na otázku, či pre slobodných prichádza do úvahy aj pôsobenie v opozícii ako doteraz, odpovedal slovami: Nič nemôžem vylúčiť.Už skôr sa však líder strany Heinz-Christian Strache vyjadril, že slobodní by chceli prevziať kus zodpovednosti za vládnutie v krajine, aj keď ponechal otvorené, či by radšej vstúpil do koalície s ľudovcami alebo sociálnymi demokratmi. Poukázal ale na fakt, že v radoch sociálnej demokracie platí stále platný záver straníckeho zjazdu, v zmysle ktorého SPÖ nemieni na celoštátnej úrovni vstupovať do koalície s FPÖ.