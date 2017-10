FPÖ žiada rezort vnútra, bez neho nechce uvažovať o účasti vo vláde

Na snímke zľava moderátor ORF Tarek Leitner, líder slobodných (FPÖ) Heinz-Christian Strache, rakúsky kancelár a líder rakúskych sociálnych demokratov (SPÖ) Christian Kern, minister zahraničných vecí a líder ľudovcov (ÖVP) Sebastian Kurz a líderka Zelených Ulrike Lunaceková )pózujú fotografom pred predvolebnou debatou lídrov politických strán v rakúskej štátnej televízii ORF vo Viedni 12. októbra 2017. Parlamentné voľby v Rakúsku budú v nedeľu 15. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 18. októbra (TASR) - Slobodná strana Rakúska (FPÖ) chce zameniť pôsobenie v opozícii za účasť v budúcej vláde krajiny. Najmenšie pochybnosti o tom dnes na tlačovej konferencii vo Viedni nenechal líder strany Heinz-Christian Strache.Podľa jeho slov je cieľom FPÖvolieb presadiť v novej vláde idey slobodných.formuloval Strache.Podľa jeho slov nie je možné v plnej miere, avšak čiastočne áno, zodpovedať otázku, či sú slobodným milší ľudovci alebo sociálni demokrati. Strache poukázal na platné závery zjazdu sociálnych demokratov, ktoré sa vyslovili proti koaličnej spolupráci so slobodnými na celoštátnej úrovni.Navyše, predseda SPÖ Christian Kern pôvodne tvrdil, že keď obsadí vo voľbách druhú priečku, odchádza do opozície, pripomenul Strache.Na ťahu sú teraz ľudovci, konkrétne Sebastian Kurz, mieni Strache, ktorý si neponechal pre seba priority slobodných pred blížiacimi sa rokovaniami o vytvorení budúcej rakúskej vlády. Zabezpečenie rakúskych štátnych hraníc, ako aj rozvoj priamej demokracie či opatrenia proti islamizácii by nemali chýbať v programe budúceho kabinetu, uviedol a menoval v tejto súvislosti i daňové úľavy.Strache podobne ako dvaja podpredsedovia strany v utorok zdôraznil, že slobodní nemienia spoluvládnuť v Rakúsku za každú cenu.Líder FPÖ neprezradil mnoho o predstavách pri rozdelení jednotlivých rezortov medzi budúcich koaličných partnerov, avšak jeden predsa len menoval. Potvrdil, že podmienkou účasti slobodných vo vláde bude riadenie ministerstva vnútra, kde by chceli presadiť niektoré zo svojich predstáv.Slobodní dali pri tejto príležitosti najavo, že očakávajú od prezidenta Alexandra Van der Bellena, ktorý v rozhodujúcom druhom kole volieb hlavy štátu porazil ich kandidáta Norberta Hofera, že v súčasnej situácii preukáže, že je skutočne nadstranícky a nebude zasahovať do rokovaní predstaviteľov parlamentných strán.Strache v reakcii na jednu z otázok ubezpečil, že slobodní sa poučili z chýb z pôsobenia v koaličnej vláde s ľudovcami kancelára Wolfganga Schüssela a podobných sa už nechcú dopustiť.