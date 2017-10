FRA: Aj pri sledovaní osôb treba dodržiavať ľudské práva

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Viedeň 23. októbra (TASR) - Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) v pondelok upozornila, že pri sledovaní osôb spravodajskými službami je potrebný zaviesť lepší systém kontroly a jasný právny rámec.uviedol riaditeľ FRA Michael O'Flaherty v správe pre médiá.Rešpektovanie súkromia a ochrany údajov podľa neho buduje dôveru v spravodajské služby, zlepšuje zber a analýzu údajov a v konečnom dôsledku posilňuje národnú bezpečnosť.Správa FRA s názvom "Sledovanie spravodajskými službami: záruky a prostriedky nápravy v oblasti základných práv v Európskej únii" skúma legislatívne zmeny, ktoré nastali od vydania predchádzajúcej správy z roku 2015. Po prvý raz pritom zachytáva názory odborníkov z oblasti spravodajských služieb, pričom sa snaží ukázať ako tieto predpisy fungujú v praxi.Správa upozornila, že bezpečnostné hrozby a nové technológie viedli k rozsiahlym reformám právnych predpisov v oblasti sledovania. Aj keď sú teraz reformované právne rámce jasnejšie, často sú ešte príliš zložité. To podľa FRA vedie k neistote týkajúcej sa právomocí a mandátu spravodajských služieb.Rozhodujúcu úlohu pri dohľade nad činnosťou spravodajských služieb majú súdna moc, špecializované odborné orgány, parlamentné výbory a úrady na ochranu osobných údajov. Vo výkone tejto funkcie im však podľa FRA bráni nedostatočný prístup k informáciám ako aj ich obmedzené kompetencie, malé právomoci potrebné na vydávanie záväzných rozhodnutí, či nedostatočná úroveň technických znalostí, zdrojov a nezávislosti. To všetko podľa FRA poukazuje na potrebu nezávislého dohľadu s dostatočnými právomocami a kompetenciami; týka sa to aj medzinárodnej spravodajskej spolupráce, v ktorej sú záruky a dohľad slabšie.Zároveň je podľa FRA potrebné zabezpečiť úzku spoluprácu medzi rôznymi orgánmi dohľadu tak, aby fungovalo nepretržité pokrytie všetkých krokov sledovania – od povolenia až po realizáciu.Pre obete sledovania, ktoré majú pocit, že došlo k porušeniu ich práva na súkromie a ochranu údajov, je podľa FRA stále komplikované žiadať v tomto smere o účinné opravné prostriedky. Niektoré členské štáty EÚ však našli riešenia, ktoré ľuďom umožňujú domáhať sa spravodlivosti prostredníctvom odborných sudcov s prístupom k utajovaným informáciám, uvádza sa v správe.