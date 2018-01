Francis Coquelin prestúpil z Arsenalu Londýn do FC Valencia

Na snímke vľavo hráč Arsenalu Mathieu Debuchy a vpravo jeho spoluhráč Francis Coquelin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Valencia 11. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Francis Coquelin sa stal novou posilou španielskeho klubu FC Valencia. Doterajší defenzívny stredopoliar Arsenalu Londýn podpísal so svojím novým zamestnávateľom kontrakt do júna 2022.Dvadsaťšesťročný Coquelin bol hráčom "kanonierov" od roku 2008, ale natrvalo sa do "áčka" prepracoval až v sezóne 2014/2015. Predtým hosťoval v Loriente, Freiburgu a Charltone. Informovala agentúra AP.