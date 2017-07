Francúz Calmejane triumfoval v 8. etape pred Gesinkom

Francúzsky cyklista Lilian Calmejane vyhral sobotňajšiu ôsmu etapu Tour de France, 8. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Station des Rousses 8. júla (TASR) - Francúzsky cyklista Lilian Calmejane vyhral sobotňajšiu ôsmu etapu 104. ročníka prestížnych pretekov Tour de France. Jazdec tímu Lilian Calmejane Direct Energie sa na 187,5 km dlhej trati z Dole do Station des Rousses presadil po sólovom úniku, v cieli mal pred druhým Holanďanom Robertom Gesinkom (LottoNL–Jumbo) náskok 37 sekúnd. Tretí skončil ďalší Francúz Guilleme Martin (+50). Žltý dres si udržal Brit Chris Froome zo Sky.V sobotu čakala na jazdcov kopcovitá etapa s tromi horskými a jednou šprintérskou prémiou, ktorej profil od začiatku nabádal k únikom. Hneď v úvode sa v prvom objavila silná trojica Greg Van Avermaet, Alexej Lucenko a Sylvain Chavanel, no po necelých 40 km už bola späť v pelotóne. Už v prvej polovici etapy začal výrazne strácať domáci spolufavorit na zisk zeleného dresu Arnaud Démare, ktorého trápili žalúdočné problémy. Nezapojil sa tak ani do boja o body na prémii, špurt pre seba získal Nemec André Greipel.Pokračovalo sa vo svižnom tempe, hlavný balík sa neskôr rozdelil na dve skupiny a v tej prvej bolo vyše štyridsať jazdcov. Ďalší únik obstarali Warren Barguill a Serge Pauwels, prvý menovaný vyhral prvú horskú prémiu na Col de la Joux. Barguill bral potom plný počet bodov aj na druhej horskej prémii, to už vpredu jazdila osemčlenná skupina s náskokom viac ako tri minúty na pelotón - v ňom boli aj "žltý" Froome a jediný slovenský zástupca Juraj Sagan.Rozhodovalo sa napokon až v záverečnom stúpaní na Montée de la Combe, po ktorom nasledoval na záverečných 12 km už iba mierne zvlnený finiš na náhornej plošine. Vedúca skupina sa roztrhala, na čele sa do úniku dostal Calmejane s miernym náskokom pred Gesinkom a nasledovala dvojica Nicolas Roche a Pauwels. Calmejane ovládol prémiu prvej kategórie, virtuálne sa tak obliekol aj do bodkovaného dresu pre najlepšieho vrchára a hoci asi päť kilometrov pred cieľom dostal kŕče do nôh a viditeľne spomalil, napokon si pred Gesinkom náskok udržal.