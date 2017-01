Francúz Fillon odstúpi z predvolebného zápasu, ak ho predbežne obvinia

Francois Fillon Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 27. januára (TASR) - Francúzsky prezidentský kandidát Francois Fillon vo štvrtok vyhlásil, že odstúpi z predvolebného zápasu, ak ho úrady predbežne obvinia vo veci údajného fiktívneho zamestnania jeho manželky Penelope. Fillon to uviedol pre stanicu TF1, pričom zdôraznil, že nešlo o nič nezákonné.Penelope dlhé roky pôsobila ako jeho parlamentná asistentka. Fillon tvrdí, že daná pozícia bola skutočná a vyšetrovateľom je ochotný poskytnúť "všetky náležité dôkazy".uviedol Fillon na margo týchto podozrení.Francúzska prokuratúra v stredu začala predbežné vyšetrovanie možnej sprenevery verejných zdrojov po tom, ako týždenník Le Canard enchainé priniesol správu, že Fillonova manželka zarobila približne 500.000 eur za prácu, ktorú údajne neodviedla. Konzervatívec Fillon však označil správu za politické ohováranie.Týždenník napísal, že Penelope Fillonová bola osem rokov platená parlamentom ako poslanecká asistentka svojho manžela. Hoci práca pre člena rodiny v parlamente nie je protizákonná, v článku sa uvádza, že spolupracovníci Fillonovej manželky nevedeli, že je na pracovisku zamestnaná v období, za ktoré bola platená.Fillon tvrdí, že Penelope robila korektúru jeho prejavov, prijímala množstvo ľudí, ktorí sa s ním chceli stretnúť, zastupovala ho na podujatiach a pripravovala mu výber z tlače. Fillon, kandidát pravice a bývalý premiér, sa zasadzuje za transparentnosť a výrazné zníženie štátnych zamestnancov v úsilí znížiť vládne výdavky.Podľa prieskumov verejnej mienky by sa Fillon mal dostať do druhého kola prezidentských volieb, v ktorom by mal čeliť kandidátke krajnej pravice Marine Le Penovej. Voľby novej hlavy štátu sa budú konať v apríli a máji.