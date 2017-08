Francúz Matuidi definitívne prestúpil z PSG do Juventusu

Na archívnej snímke hráč PSG Blaise Matuidi Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 18. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Blaise Matuidi definitívne prestúpil z Paríža St.Germain do Juventusu Turín. Reprezentačný stredopoliar pricestoval do Turína už v stredu, následne absolvoval zdravotnú prehliadku.Výšku odstupného nezverejnili. Podľa odhadov ide o 20 miliónov eur, plus bonus pre futbalistu. Kluby neuviedli, na aké dlhé obdobie sa Matuidi upísalS PSG mal kontrakt ešte na jednu sezónu, ale dnes už jeho bývalý zamestnávateľ o neho nechcel budúci rok prísť bez finančnej náhrady.Matuidi strelil od svojho príchodu zo Saint-Etienne z roku 2011 za PSG v 295 dueloch 22 gólov. Celkovo reprezentoval krajinuv 58 stretnutiach a na konto si pripísal osem presných zásahov. Informovala agentúra AP.