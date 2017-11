Francúz P. Schaller by v BSK rád videl viac investícií do školstva

Ilustračné foto Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 4. novembra (TASR) – Bratislavský kraj má čo doháňať v investíciách do školstva a vzdelávania. Myslí si to Francúz Pascal Schaller, ktorý býva v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, a ako rezident tejto mestskej časti má i ako cudzí štátny občan právo voliť v sobotňajších voľbách do orgánov samosprávnych krajov.uviedol pre TASR.Schaller nezastáva väčšinový názor, že najväčším problémom v Bratislavskom kraji je doprava.skonštatoval.upozornil rodák zo Štrasburgu.Pascal Schaller je jedným z 365 oprávnených voličov - cudzincov s trvalým bydliskom v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V celej Bratislave má takéto volebné právo pri hlasovaní za predsedu a poslancov BSK viac ako 18.000 cudzincov s trvalým pobytom na území hlavného mesta.O predsedoch a poslancoch všetkých ôsmich samosprávnych krajov sa v histórii samostatnej SR rozhoduje už piatykrát. Prvýkrát je voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Výsledky volieb budú zverejnené na dvoch webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk.Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. Tohtoročné krajské voľby stoja viac ako 10 miliónov eur.