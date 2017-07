Francúz Rami má namierené za Hubočanom do Olympique Marseille

Adil Rami (vľavo) ešte ako hráč AC Miláno. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Marseille 5. júla (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Adil Rami má namierené z FC Sevilla do Olympique Marseille. Na zrealizovanie transferu je potrebné, aby sa oba kluby dohodli na výške odstupného, ktoré by sa malo pohybovať na úrovni 4-6 miliónov eur, informuje denník L'Equipe. O 31-ročného stopéra mali intenzívny záujem aj Besiktas Istanbul a Crystal Palace, Ramimu však najviac imponuje ponuka Marseille. Na novom pôsobisku by v prípade spečatenia prestupu bol jeho spoluhráčom slovenský obranca Tomáš Hubočan.