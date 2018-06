Francúz spáchal samovraždu vo Veľkej mešite v Mekke

Moslimskí veriaci počas modlitieb vo Veľkej mešite v Mekke. hadždž. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 10. júna (TASR) - Francúz alžírskeho pôvodu spáchal v piatok večer samovraždu vo Veľkej mešite v saudskoarabskej Mekke, najposvätnejšom mieste islamu. 26-ročný muž skočil zo strechy tohto svätostánku po modlitbách išá a dopadol na dlažbu pred ústrednou svätyňou Kába.Saudskoarabský Červený polmesiac previezol zraneného muža do neďalekej nemocnice, kde ho vyhlásili za mŕtveho. Pri incidente neutrpeli zranenia žiadne iné osoby. Vyšetrovatelia zisťujú motív jeho činu, ako aj to, ako sa Francúz napriek bezpečnostným opatreniam dostal na strechu mešity.Muž, ktorého identitu potvrdilo francúzske veľvyslanectvo v Rijáde, pricestoval do Saudskej Arábie krátko predtým a hodlal tam stráviť niekoľko dní, informoval v nedeľu denník Gulf News. Jeho skutok je zriedkavý, keďže islam, ako aj iné monoteistické náboženstvá, samovraždu zakazuje.Minulý rok sa miestny obyvateľ pokúsil upáliť pred Kábou, ale bezpečnostná služba mu v tom zabránila. Do Mekky a Mediny, ktoré sa nachádzajú na západe Saudskoarabského kráľovstva, prúdia každoročne milióny moslimských pútnikov.