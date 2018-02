Francúzi chcú podporiť farmárov voči obchodu, zrušia sa niektoré zľavy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 1. februára (TASR) - Francúzska vláda tento týždeň zverejnila podrobnosti zákona, ktorého cieľom je poskytnúť farmárom lepšie podmienky pri predaji svojich produktov do maloobchodných sietí. Nový zákon o potravinách a poľnohospodárstve, ktorý v stredu (31.1.) predstavil minister poľnohospodárstva Stéphane Travert, by mal napríklad zvýšiť minimálne ceny potravín. Dopomôcť k tomu má aj obmedzenie rôznych zliav. Nepotravinových produktov sa zákon týkať nebude.Francúzski farmári sa dlhodobo sťažujú, že supermarkety medzi sebou súperia o zákazníka na ich úkor. Ceny, ktoré v úsilí získať zákazníkov od konkurencie tlačia nadol, spôsobujú producentom problémy a ohrozujú ich živobytie.Zákon chce zlepšiť postavenie farmárov voči maloobchodu napríklad obmedzením zliav maximálne na 34 %. Tým sa prakticky ruší zľavová akcia "dva produkty za cenu jedného". Supermarkety budú môcť maximálne uplatňovať zľavu "tri za cenu dvoch". Súperenie supermarketov o pozíciu na trhu sa do väčšej pozornosti dostalo v minulých dňoch, keď 70-% zlacnenie nátierky Nutella v sieti Intermarché viedlo až k bitkám medzi zákazníkmi.Nové plány na podporu farmárov sú však v rozpore so sľubmi prezidenta Emmanuela Macrona v prezidentskej kampani o zmiernení byrokracie a liberalizácii ekonomiky. Na druhej strane prichádzajú len pár dní po hysterickej reakcii Francúzov na zlacnenie Nutelly. Minister financií Bruno le Maire uviedol, že mal v tejto veci rozhovor so šéfom spoločnosti, keďže k podobným reakciám zákazníkov došlo aj začiatkom tohto týždňa, a to po zlacnení plienok a kávy.