Francúzi chcú umožniť 10.000 utečencom legálne prísť do krajiny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 10. októbra (TASR) - Francúzska vláda chce v priebehu dvoch rokov umožniť 10.000 utečencom z niektorých krajín mimo Európy legálne prísť do Francúzska. Prezident Emmanuel Macron to podľa agentúry DPA oznámil v pondelok v Paríži po stretnutí s vysokým komisárom OSN pre utečencov Filippom Grandim.Francúzsko mieni spomínaný počet miest ponúknuť v spolupráci s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Ponuka sa týka utečencov nachádzajúcich sa v súčasnosti v Turecku, Libanone, Jordánsku, Nigeri či Čade.Podľa francúzskeho ministra vnútra Gérarda Collomba by utečenci mali byť prijatí do októbra 2019. Tritisíc miest bude k dispozícii pre tých, ktorí potrebujú ochranu a uviazli v stredoafrických tranzitných štátoch Čad a Niger.Macron v tejto súvislosti avizoval, že už v nasledujúcich týždňoch sa v týchto krajinách uskutoční prvá spoločná misia Francúzskeho úradu na ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti (OFPRA) a UNHCR. Jej cieľom bude vybrať ľudí, ktorí môžu získať azyl.Týmto spôsobom realizuje Paríž zámery migračného summitu, na ktorom koncom augusta Francúzsko a ostatné krajiny EÚ vyjadrili ochotu umožniť niektorým utečencom z Afriky legálnu cestu do Európy - na oplátku by sa mala zastaviť nelegálna migrácia cez Stredozemné more.So zámerom pomôcť obmedziť nelegálnu migráciu Európska komisia koncom septembra navrhla, aby v najbližších dvoch rokoch prostredníctvom tzv. presídlenia z tretích krajín prišlo do Európy najmenej 50.000 utečencov. V rámci predchádzajúceho mechanizmu relokácií prijali krajiny EÚ od júla 2015 približne 23.000 utečencov.